„Švabos balkanisiert“: Deutsche & Jugos tanzen Kolo auf dem Oktoberfest (VIDEO)

Junge Männer und Frauen sorgten auf dem diesjährigen Oktoberfest mit einer überraschenden Aktion für fröhliche Feststimmung.

Das deutsche Oktoberfest ist weltweit bekannt für seine lebhafte Atmosphäre, die von traditioneller bayerischer Musik und Bier getragen wird. Doch in diesem Jahr gab es eine überraschende Wendung, die die Festbesucher in fröhliche Begeisterung versetzte. Junge Männer und Frauen mit Balkanwurzeln brachten eine Prise Balkan-Kultur auf die Wiesn, und die Reaktion der Menschen war außergewöhnlich.

Am Abend tanzten sie in traditioneller deutscher Tracht plötzlich Kolo, einen folkloristischen Reigentanz vom Balkan. Ein Video dieser Szene verbreitete sich rasch auf TikTok und erreichte innerhalb kurzer Zeit eine breite Öffentlichkeit.

Dirndl, Lederhosen & Balkan-Rhythmen

Die Mischung aus Dirndl, Lederhosen und Balkan-Rhythmen sorgte für Begeisterung in den sozialen Medien. In den Kommentaren feiern User den kulturellen Brückenschlag: „Wie geil, die haben einfach die Švabos balkanisiert“, schreibt einer. Ein anderer lobt: „Geile Sache, so soll das sein. Alle feiern gemeinsam.“ Ein dritter fasst die Stimmung schlicht zusammen: „Oktoberfest mal anders.“

Der spontane Tanz zeigt, wie stark Musik und Traditionen über Grenzen hinweg verbinden können. Statt Abgrenzung dominierten in diesem Fall Freude, Offenheit und das gemeinsame Feiern. Dass sich ein typisch deutsches Fest mit einem typischen Balkantanz mischt, sehen viele als Symbol für gelebte Vielfalt in Deutschland.