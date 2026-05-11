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Badeunfall

Tägliches Morgenbad wird zur Todesfalle – Frau leblos im Wörthersee gefunden

Tägliches Morgenbad wird zur Todesfalle – Frau leblos im Wörthersee gefunden
FOTO: iStock/Elmar Gubisch
1 Min. Lesezeit |

Ein stiller Morgen am Wörthersee endet tragisch – eine Seniorin kehrt von ihrem täglichen Bad nicht zurück.

Am Montagmorgen ist eine 84-jährige Frau aus Klagenfurt beim Schwimmen im Wörthersee ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, begab sich die Seniorin täglich zwischen 6.00 und 7.00 Uhr in den See – auch an jenem Morgen folgte sie dieser Gewohnheit.

Gegen 7.30 Uhr entdeckte ein Hausangestellter die 84-Jährige leblos im Wasser. Der alarmierte Notarzt konnte beim Eintreffen nur noch den Tod der Frau bestätigen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor.

KO KOSMO-Redaktion
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