Technik belehnen oder verkaufen bei Dorotheum Pfand: So holen Sie sich Geld für Ihr Gerät

Sie benötigen schnell Geld und haben ein Smartphone, Tablet oder Notebook, das Sie nicht mehr nutzen? Das Dorotheum bietet Ihnen eine einfache und schnelle Lösung: Technik-Pfand und Ankauf. Erfahren Sie jetzt, wie Sie in wenigen Schritten Geld für Ihre Technik erhalten können.

Geld für Technik: So einfach geht’s

Ob durch ein Sofort-Darlehen oder den direkten Verkauf Ihrer technischen Wertgegenstände – bei Dorotheum Pfand erhalten Sie Ihr Geld schnell und einfach in bar oder überwiesen auf Ihr Konto. So einfach geht’s: Sie kommen mit Ihren technischen Geräten in eine der Dorotheum Pfand Filialen. Dort werden Ihre Wertgegenstände geprüft und bewertet.

Die Schätzmeisterinnen und Schätzmeister von Dorotheum Pfand beraten Sie individuell, wie Sie im Dorotheum das höchstmögliche Darlehen oder den höchstmöglichen Ankaufspreis für Ihre Technik erhalten können. Im Anschluss wird Ihnen Ihr Geld sofort in bar ausgezahlt oder auf Wunsch auch überwiesen.

Der Ablauf einer Technik Belehnung oder eines Ankaufs ist schnell und diskret, es sind keine Bürgen erforderlich. Benötigt werden lediglich ein amtlicher Lichtbildausweis und die Vollendung des 18. Lebensjahres. Kund:innen, die keinen österreichischen Pass besitzen, sind ebenso herzlich willkommen, benötigen allerdings einen gültigen Reisepass und eine aktuelle Aufenthaltsbewilligung.

Welche Geräte eignen sich für Technik-Pfand?

Für folgende technischen Geräte können Sie bei Dorotheum Pfand ein Darlehen erhalten oder diese verkaufen: Neue Modelle von Smartphones der Marken Apple, Huawei, Samsung, Sony, Xiaomi; Tablets von Apple und Samsung; Smartwatches von Apple; Computer, wie Apple MacBooks oder iMacs sowie hochwertige Modelle anderer Marken.

(Video: Dorotheum)

Wie viel Geld können Sie erhalten?

Der Wert Ihres technischen Geräts hängt von Marke, Modell und Zustand ab. Beispielsweise können Sie für ein Smartphone bis zu 820 Euro, für ein Tablet bis zu 1.070 Euro, für eine Apple Watch bis zu 330 Euro und für einen Apple Mac sogar bis zu 2.300 Euro erhalten. Erfahren Sie gleich online, wie viel Geld Sie für Ihr Gerät erhalten.

Dorotheum Pfand App

Doch lieber bequem? Mit der Dorotheum Pfand App können Sie Ihre Wertgegenstände einfach von zu Hause aus oder unterwegs belehnen, die Fristen Ihrer Pfandscheine verlängern oder sogar auslösen.

Besonders praktisch ist der neue kostenlose Abholservice per Fahrradkurier in Wien, der Ihnen eine bequeme und umweltfreundliche Abwicklung Ihrer Belehnung ermöglicht.

Ihre Werte. Unsere Kompetenz. Seit 1707.

Dorotheum Pfand bietet Ihnen eine unkomplizierte Möglichkeit, schnell Geld für Ihre technischen Geräte zu erhalten. Nutzen Sie die Vorteile des Technik-Pfands und holen Sie sich jetzt Geld für Ihr Smartphone, Tablet, Notebook oder Ihre Smartwatch.



Besuchen Sie die Website von Dorotheum Pfand oder kommen Sie in eine Filiale und erfahren Sie gleich, wie viel Geld Sie für Ihre Technik erhalten!