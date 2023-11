Terror-Alarm: Mutmaßlicher Terrorist in Sarajevo geschnappt!

Die staatliche Ermittlungs- und Schutzagentur (SIPA) und die Grenzpolizei von Bosnien und Herzegowina nahmen in einer gemeinsamen Operation am internationalen Flughafen Sarajevo einen mutmaßlichen Terroristen fest. Der Verdächtige, der ursprünglich aus Zenica stammt und bis 2012 in Gornja Maoca ansässig war, steht unter dem Verdacht, eine terroristische Gruppe organisiert und Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismus begangen zu haben.

Die Festnahme erfolgte durch Beamte der staatlichen Ermittlungs- und Schutzagentur (SIPA) in Zusammenarbeit mit der Grenzpolizei von Bosnien und Herzegowina.

Anhaltende Bedrohung in der Region

Der Verdächtige flog von Syrien über die Türkei nach Sarajevo, wo er am Flughafen festgenommen wurde. Es wurde bekannt, dass er am 1. Juli 2013 von Sarajevo nach Istanbul gereist war, um sich dem Dschihad in Syrien anzuschließen.

Die SIPA teilte mit, dass der Festgenommene zur kriminaltechnischen Untersuchung und Befragung in die Räumlichkeiten der SIPA gebracht wurde. Innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist wird er an die zuständige Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina übergeben.

Die Festnahme dieses Verdächtigen unterstreicht die anhaltende Bedrohung durch radikale islamistische Gruppen in der Region.