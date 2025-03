Terror-Boss Abu Khadija ausgeschaltet: Schlag gegen IS im Irak

Irakische Sicherheitskräfte und die US-geführte Koalition haben den IS-Anführer Abu Khadija eliminiert. Ein bedeutender Schlag gegen den Terrorismus.

Ein bedeutender Schlag gegen den Terrorismus wurde durch die irakischen Sicherheitskräfte in Zusammenarbeit mit der von den USA angeführten Koalition erzielt. Der irakische Premierminister, Mohammed Shia al-Sudani, gab am Freitag bekannt, dass Abdullah Maki Musleh al-Rifai, unter dem Namen Abu Khadija bekannt, getötet wurde. Als Anführer des Islamischen Staates im Irak und in Syrien war Abu Khadija einer der gefürchtetsten Terroristen weltweit.

Erfolgreiche Operation

Die erfolgreiche Operation, die zu seinem Tod führte, wurde durch die gemeinsame Anstrengung der irakischen Sicherheitskräfte und der internationalen Koalition ermöglicht, die sich dem Kampf gegen die militante Organisation verpflichtet hat.

Der Premierminister hob die Bedeutung der Aktion hervor, indem er die effektive Zusammenarbeit mit der von den USA geführten Koalition lobte.