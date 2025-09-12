Teuerste Mahlzeit der Welt: Zwei Pizzen für eine Milliarde Dollar

Zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin – was 2010 ein simpler Tausch war, entwickelte sich zur teuersten Mahlzeit der Geschichte mit einem heutigen Wert von über einer Milliarde Dollar.

Wissen Sie, welche die teuerste Pizza der Welt ist? Nein, es ist nicht jene mit Goldblättchen in den Luxusrestaurants von New York oder Tokio. Die Geschichte beginnt im Mai 2010, als ein Programmierer namens Laszlo Hanyecz in einem Internetforum ein ungewöhnliches Angebot machte: Er bot 10.000 Bitcoin (Kryptowährung) für zwei einfache Pizzen. Damals entsprach das gerade einmal 41 Dollar – ein Schnäppchen für den Lieferanten und ein harmloses Experiment in einer Zeit, als Kryptowährungen noch als exotische Spielerei galten.

Es dauerte nicht lange, bis jemand auf das Angebot einging. Die Pizzen von der Kette Papa John’s wurden in Florida geliefert, und Hanyecz ging als erster Mensch in die Geschichte ein, der mit Bitcoin eine reale Ware bezahlte. Was damals niemand auch nur ansatzweise erahnen konnte: Diese 10.000 Bitcoin hätten heute bei einem Kurs von über 110.000 Dollar pro Bitcoin einen Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Ja, Sie haben richtig gehört – zwei Fast-Food-Pizzen verwandelten sich in die wohl kostspieligste Mahlzeit aller Zeiten.

Millionen-Mahlzeit

Die teuerste Pizza der Welt stammt also nicht aus einem Sterne-Restaurant, sondern aus einer gewöhnlichen Pizzakette in Florida. Ihr einzigartiges Merkmal: Sie wurde mit einer Währung bezahlt, die heute ein Vermögen wert wäre – bei aktuellen Bitcoin-Kursen über eine Milliarde Dollar für eine einfache Lieferung.

Bitcoin-Meilenstein

Während die meisten von uns bei diesem Gedanken vermutlich verzweifelt mit dem Kopf gegen die Wand schlagen würden, nimmt Hanyecz die Sache gelassen. Er bereut seinen damaligen Tausch nicht. Schließlich bewies diese Transaktion erstmals, dass Bitcoin tatsächlich als Zahlungsmittel funktionieren kann. Genau deshalb wird der 22. Mai mittlerweile weltweit als „Bitcoin Pizza Day“ gefeiert – der Tag, an dem zwei Pizzen den Lauf der digitalen Wirtschaftsgeschichte für immer veränderten.

Diese historische Transaktion markierte den ersten dokumentierten Kauf einer realen Ware mit Bitcoin und legte damit den Grundstein für die heutige Kryptowährungs-Wirtschaft. Was als einfaches Experiment eines Florida-Programmierers begann, wird heute als Wendepunkt in der Geschichte des digitalen Geldes betrachtet.

Also, wenn Ihnen das nächste Mal jemand anbietet, Ihre Pizza mit irgendeiner neuartigen Digitalwährung zu bezahlen – überlegen Sie es sich gut.

Vielleicht halten Sie gerade das teuerste Abendessen der Zukunft in Ihren Händen.