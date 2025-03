Teurer Flug: Fluggäste müssen 1.139 Euro statt 611 Euro bezahlen

Swiss Airlines verlangt für Flüge ab Zürich hohe Preise, während dieselbe Strecke ab München günstiger ist. Die Preisgestaltung sorgt für Kritik.

Die Swiss Airlines, ein wichtiger Bestandteil der Lufthansa-Gruppe, ist bekannt für ihre hohen Ticketpreise, insbesondere bei Flügen ab der Schweiz. Ein Beispiel verdeutlicht dies: Ein Flug von Zürich nach Muscat kostet in der günstigsten Economy Basic Klasse rund 1.139 Euro. Interessanterweise ist derselbe Flug ab München, inklusive eines Zubringerfluges nach Zürich, mit 983 Euro günstiger, obwohl die Strecke länger ist.

⇢ Sparfüchse, aufgepasst: Zu dieser Uhrzeit solltet ihr euren Flug buchen



Preisgestaltung und Wettbewerb

Der Grund für diese Preisunterschiede liegt laut Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott in der Anpassung der Preise an die lokale Wettbewerbssituation. Unterschiedliche Marktbedingungen führen zu variierenden Preisen für verschiedene Routen. Direktflüge sind generell teurer als solche mit Umsteigen, da sie mehr Komfort und weniger Zeitaufwand bieten. Oman Air bietet die Strecke in der Economy Comfort Klasse für nur 611 Euro an, was fast die Hälfte des Swiss-Preises ist. Obwohl einige Swiss-Passagiere möglicherweise bereit sind, für den Komfort von Swiss mehr zu zahlen, wird der Flug tatsächlich von Oman Air durchgeführt. Swiss hat ein Codeshare-Abkommen mit der Airline, das zu zusätzlichen Kosten pro verkauftem Ticket führt.

Swiss bietet mit ihrer Schwestergesellschaft Edelweiss eigene Flüge nach Muscat an und möchte auf ihrer Website nicht in einen direkten Preiswettbewerb mit Mitbewerbern treten. Edelweiss fliegt die Strecke zweimal wöchentlich, während Oman Air das Angebot mit vier wöchentlichen Flügen ergänzt, was den Reisenden mehr Flexibilität bietet.

⇢ Preissturz: Dieses Land lockt mit Mega-Schnäppchen



Kritik an der Preispolitik

Sara Stalder, Geschäftsleiterin des Konsumentenschutzes, äußert Unverständnis über die Preisgestaltung der Swiss. Sie bezeichnet diese als intransparent und kritisiert den Aufschlag als nicht gerechtfertigt, solange kein klarer Mehrwert erkennbar ist. Besonders die günstigeren Preise ab München seien ein Beweis dafür, dass Swiss in Deutschland solche Preise nicht durchsetzen könne, während sie in der Schweiz höhere Preise verlange.

Stalder warnt jedoch davor, einen Flug ab München zu buchen und erst in Zürich zuzusteigen, da dies zu strengen Sanktionen von Swiss führen könnte.