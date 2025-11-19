Teurer Thron: Rekordpreis für vergoldetes Luxus-WC

Goldene Toiletten, geklaute Kunstwerke und Millionenpreise für Bananen – der italienische Künstler Maurizio Cattelan sorgt regelmäßig für Schlagzeilen.

Maurizio Cattelan, der 65-jährige Künstler, hat sich mit seinen außergewöhnlichen Skulpturen einen Namen in der Kunstwelt gemacht. Seine goldene Toilette mit dem Titel “America” fertigte er 2016 in zweifacher Ausführung an. Ein Exemplar fand zunächst seinen Platz im Guggenheim Museum in New York und wurde später als Leihgabe an Winston Churchills Geburtshaus in Großbritannien übergeben, wo es 2019 entwendet wurde.

Goldene Kunstwerke

Das zweite Exemplar wechselte 2017 in den Besitz eines Privatsammlers – laut amerikanischen Medienberichten handelt es sich dabei um den Milliardär Steve Cohen, Eigentümer des Baseballteams New York Mets. Dieses Kunstwerk hat nun erneut den Besitzer gewechselt.

Für Aufsehen sorgte im vergangenen Jahr auch ein weiteres Werk Cattelans: Eine mit Klebeband an der Wand befestigte Banane, die in New York für 6,2 Millionen Dollar versteigert wurde.