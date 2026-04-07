Tochter überrascht Vater mit WM-Tickets – Video bewegt 400.000 Menschen (VIDEO)

Ein Päckchen, sechs Tickets und ein Vater, der in Tränen ausbricht – dieses Video aus Cleveland geht gerade um die Welt.

Ein kurzes Video, aufgenommen irgendwo in Cleveland, hat innerhalb eines einzigen Tages fast 400.000 Menschen bewegt – und viele von ihnen zu Tränen gerührt. Zu sehen ist ein älterer Mann, der ein Geschenk auspackt, den Inhalt begreift und zusammenbricht. Nicht vor Schmerz, sondern vor Freude.

Seine Tochter Lejla, eine Bosnierin, die heute in den USA lebt, hatte ihm etwas geschenkt, das weit mehr war als ein Ticket: die Anerkennung eines ganzen Lebens.

Lejlas Geschenk

Lejla ist auf TikTok aktiv und hatte die Überraschung für ihren Vater sorgfältig vorbereitet. Da die FIFA vor Turnierbeginn keine physischen Eintrittskarten ausgibt, fertigte sie symbolische Tickets an – liebevoll gestaltet, aber ohne offizielle Gültigkeit. Sechs davon lagen in dem Päckchen, dazu Flugtickets nach Seattle, wo die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina ihre WM-Spiele bestreiten wird.

Der Moment, in dem ihr Vater verstand, was das bedeutete, war kaum in Worte zu fassen – und wurde es auch nicht. Er weinte.

In der Beschreibung ihres Videos schrieb Lejla: „Ich habe meinem Vater Tickets gekauft, damit er bei der Weltmeisterschaft das Land sehen kann, das vielleicht nicht existieren würde, hätte er sich nicht geopfert.“ Und weiter: „Ich war noch nie so aufgeregt wegen eines Geschenks, das ich jemandem mache. Meinem Vater, der alles für dieses Land gegeben hat – und noch mehr für seine Familie.“

Weltweite Reaktionen

Diese Worte trafen einen Nerv. Die Kommentarspalten füllten sich rasch mit Reaktionen aus aller Welt: „Das ist wunderschön“, schrieben Nutzerinnen und Nutzer, „Ich fiebere jetzt für Bosnien und Herzegowina mit„, „Wir sehen uns dort – ich komme auch mit meinem Vater“, „Ich bin in Tränen“.

Über 50.000 Likes innerhalb von 24 Stunden sprechen für sich.