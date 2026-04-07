Treibstoffmangel an Flughäfen: Versorgung jetzt eingeschränkt!

Ein Konflikt am anderen Ende der Welt trifft nun Urlauber mitten in Europa – an Flughäfen, die kaum jemand auf dem Radar hatte.

Die Folgen der Blockade der Straße von Hormuz machen sich nun auch in Europa bemerkbar – und betreffen dabei ausgerechnet viel frequentierte Urlaubsflughäfen. Wie die „Kronen Zeitung“ am Dienstag berichtet, ist die Lage besonders in Süditalien ernst.

Am Flughafen Brindisi in der apulischen Region ist der Kerosinvorrat aufgebraucht. Laut aktuellen Luftfahrtmitteilungen wird dort bis mindestens Mittwochmittag kein Treibstoff verfügbar sein. Eine Verlängerung dieser Versorgungslücke sei nicht auszuschließen, heißt es in dem Bericht.

Italiens Airports betroffen

Auch weitere italienische Flughäfen sind betroffen: In Reggio Calabria gilt inzwischen eine Höchstmenge beim Tanken, in Pescara steht lediglich ein einzelner Tanker mit begrenzter Kapazität zur Verfügung. Das berichtet die „Krone“ weiter.

Darüber hinaus kämpfen bedeutende Airports wie Mailand-Linate, Venedig, Treviso und Bologna mit eingeschränkten Treibstoffmengen. Die Beschränkungen gelten dort bis zum 9. April 2026. Die Engpässe wirken sich vor allem auf Flüge mit einer Dauer von unter drei Stunden aus.

Airlines unter Druck

Die Fluggesellschaften sind bereits gezwungen, auf die Situation zu reagieren. Laut „Krone“ werden Airlines angewiesen, ihren Treibstoffbedarf bereits am vorherigen Abflugort zu decken. Vor Ort steht Kerosin nur noch für staatliche Behörden, Krankenhäuser sowie Such- und Rettungseinsätze zur Verfügung.

Mehrere Gesellschaften prüfen laut „Krone“ bereits konkrete Konsequenzen: Lufthansa erwägt, einen Teil ihrer Flotte vorerst am Boden zu lassen, und auch bei Ryanair ist die Situation angespannt.