Tödliche Tasse: Frau schlürft Reiniger statt Kaffee in Istanbul

Ein fataler Irrtum in einem Istanbuler Café brachte eine junge Bauingenieurin in Lebensgefahr. Statt Wasser landete Industriereiniger in ihrer Kaffeetasse.

Nach dem Genuss eines Kaffees in einem Café im Istanbuler Stadtteil Beyoğlu musste eine 26-jährige Bauingenieurin auf die Intensivstation eingeliefert werden. Wie die Zeitung „Cumhuriyet” berichtet, hatte man in dem Lokal versehentlich ein ätzendes Industriereinigungsmittel anstelle von Wasser in die Kaffeemaschine gefüllt. Die junge Frau klagte bereits nach dem ersten Schluck über Unwohlsein und entwickelte rasch erhebliche Atemprobleme.

Im Krankenhaus diagnostizierten die Mediziner eine Vergiftung mit Natriumhydroxid, die zu gefährlichen Schwellungen in den Atemwegen führte. Die Patientin musste intubiert und maschinell beatmet werden. Inzwischen zeigt ihr Gesundheitszustand eine leichte Verbesserung. Die künstliche Beatmung konnte reduziert werden, dennoch bleibt die 26-Jährige weiterhin unter ständiger medizinischer Überwachung auf der Intensivstation.

Fatale Verwechslung

Der Vater des Café-Besitzers hatte das Reinigungsmittel unachtsam neben der Kaffeemaschine deponiert und erklärte: „Da nur mein Bruder und ich in der Küche waren und wir wussten, dass es sich um Waschmittel handelte, sah ich keine Notwendigkeit, etwas darauf zu schreiben.” Ein Nachbar, der spontan im Café aushalf, verwechselte die Flüssigkeit mit Wasser und verwendete sie für die Zubereitung.

Sowohl der 28-jährige Betreiber als auch der 50-jährige Mitarbeiter wurden nach dem Vorfall festgenommen und unter Hausarrest gestellt.