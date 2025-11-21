Riad, Mekka, Dhahran: Diese Wüstenstädte versprechen Traumwetter im November

Goldene Novembertage im Wüstenkönigreich: Saudi-Arabien lockt mit idealen Reisebedingungen – sonnenverwöhnt, trocken und angenehm temperiert für Entdeckungstouren.

Im November zeigt sich Saudi-Arabien von seiner klimatisch angenehmsten Seite. Besonders in den Städten Dhahran, Medina, Riad, Mekka und Al Khobar herrschen dann ideale Bedingungen für Reisende: Sonnenschein dominiert, Regenschauer bleiben die Ausnahme, und die Luftfeuchtigkeit hält sich in angenehmen Grenzen – perfekte Voraussetzungen für eine unbeschwerte Entdeckungstour durch das Königreich.

Die Hauptstadt Riad verwöhnt Besucher im November mit Tageshöchstwerten um 27°C, während die Temperaturen nachts auf angenehme 16°C sinken. Mit einem Tagesmittel von 22°C bietet das trockene Klima der Metropole ideale Bedingungen für Stadtbesichtigungen. Niederschläge sind in diesem Monat praktisch nicht zu erwarten – ein verlässlicher Sonnenschein begleitet die Reisenden durch die gesamte Aufenthaltsdauer.

In der heiligen Stadt Mekka präsentiert sich das Thermometer mit Höchstwerten von 33°C und nächtlichen Tiefstwerten um 23°C deutlich wärmer. Mit durchschnittlich 28°C herrscht hier ein ausgesprochen warmes Klima. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit etwa 23 Millimetern, verteilt auf einen einzigen Tag im Monat, verschwindend gering. Für Pilger und Kulturinteressierte bietet der November damit ausgezeichnete Rahmenbedingungen.

Städte im Überblick

Medina empfängt seine Gäste im elften Monat des Jahres mit angenehmen 28°C am Tag und milden 17°C in der Nacht. Das Durchschnittsthermometer pendelt sich bei komfortablen 22°C ein. Regenschauer sind in dieser Zeit nahezu ausgeschlossen – Besucher können mit durchgehend trockenen Verhältnissen rechnen, ideal für ausgedehnte Erkundungen der historischen Stätten.

In der Küstenstadt Dhahran an der Ostküste Saudi-Arabiens liegen die Temperaturen im November bei durchschnittlich 26°C, mit Höchstwerten um 28°C und nächtlichen Tiefstwerten von etwa 23°C. Die klimatischen Bedingungen gestalten sich hier besonders angenehm. Mit kaum mehr als 23 Millimetern Niederschlag, verteilt auf einen Tag, bleibt es auch hier überwiegend trocken – beste Voraussetzungen für einen entspannten Aufenthalt.

Die Hafenstadt Dschidda am Roten Meer zeigt sich mit Tageshöchstwerten von 32°C und nächtlichen Temperaturen um 27°C von ihrer wärmeren Seite. Das Tagesmittel liegt bei sommerlichen 29°C. Mit etwa 61 Millimetern Niederschlag, verteilt auf drei Tage, ist die Regenwahrscheinlichkeit etwas höher als in anderen Regionen des Landes, bleibt aber insgesamt gering. Trotz der höheren Temperaturen bietet Dschidda im November gute Bedingungen für einen Besuch.

Verlässliche Prognosen

Neben den genannten Städten präsentieren sich auch Hail und Dschidda im November von ihrer besten Seite. Die angenehmen Temperaturen ermöglichen ausgiebige Sonnenbäder und bieten optimale Voraussetzungen für die Besichtigung der zahlreichen Sehenswürdigkeiten.

Die Wetterangaben für Saudi-Arabien im November basieren auf Durchschnittswerten der meteorologischen Aufzeichnungen seit 2009. Obwohl diese Daten eine gewisse Fehlerquote aufweisen und als allgemeine Orientierung zu verstehen sind, geben sie einen verlässlichen Überblick über die zu erwartenden klimatischen Verhältnisse. Geringfügige jährliche Schwankungen sind möglich, doch größere Überraschungen bleiben in der Regel aus – beste Voraussetzungen für eine gut geplante Reise ins Königreich.

Auch die Nachbarländer Saudi-Arabiens zeigen sich im November von ihrer klimatisch angenehmen Seite: Bahrain, Katar, Kuwait, Oman und Jordanien bieten perfekte Wetterbedingungen, während im Iran zumindest erträgliche klimatische Verhältnisse herrschen.