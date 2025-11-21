Black Friday – Apple, Dyson und Co. im Preiskampf

Die Schnäppchenjagd beginnt früher als gedacht: Während der Black Friday 2025 noch bevorsteht, locken zahlreiche Händler bereits mit massiven Rabatten auf Premiumprodukte.

Der Black Friday 2025 rückt näher, doch zahlreiche Händler haben ihre Rabattaktionen bereits jetzt gestartet. Amazon hat seine offizielle “Black Friday”-Kampagne eingeleitet, die bis zum 1. Dezember – dem sogenannten Cyber-Monday – andauert. Parallel dazu präsentiert der Online-Riese schon “frühe Black Friday”-Angebote für ungeduldige Schnäppchenjäger.

Für kaufbereite Konsumenten bieten sich bereits attraktive Gelegenheiten. Wer nicht auf den eigentlichen Aktionstag warten möchte, kann die aktuellen Angebote nutzen – wobei Verfügbarkeit und Preise der aufgeführten Produkte trotz redaktioneller Prüfung variieren können.

Apple-Produkte zählen zu den begehrtesten Weihnachtsgeschenken und passen damit perfekt in die vorweihnachtliche Rabattsaison. Ausgewählte Geräte und Zubehör der Kultmarke werden mit verlockenden Preisreduzierungen oder Bonusaktionen angeboten, was Upgrades auf neue iPhones, iPads, Macs oder AirPods derzeit besonders attraktiv macht.

Nicht nur Amazon lockt mit erheblichen Preisnachlässen – auch der Dyson-Onlineshop bietet bemerkenswerte Rabatte. Während der Versandhändler vorwiegend ältere Modellgenerationen reduziert, konzentriert sich Dyson selbst auf aktuelle Premiumgeräte mit drastischen Preissenkungen. Der hochwertige Staubsauger V15 Detect wird um 300 Euro günstiger angeboten, während der populäre V12 momentan für weniger als 400 Euro erhältlich ist.

⇢ Fake-Rabatte: So tappen wir in die Kauftrick-Falle

OTTO hat bereits diskret mit Black-Friday-Preissenkungen begonnen. Neben diversen Elektronikartikeln führt der Händler auch zahlreiche reduzierte Produkte aus den Segmenten Mode und Möbel.

Bei MediaMarkt laufen die “Black Friday Angebote” sowohl online als auch in den Filialen bis zum 27. November um 20 Uhr. Das festgelegte Ende deutet darauf hin, dass anschließend neue Black-Friday-Aktionen folgen könnten. Viele Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht.

Proton VPN gewährt im Vorfeld des Black Friday einen Rabatt von 75 Prozent auf das Zwei-Jahres-Paket, wodurch sich der monatliche Preis auf lediglich 2,49 Euro beläuft. Der Schweizer VPN-Anbieter punktet mit mehr als 8.795 Servern in 112 Ländern und hoher Geschwindigkeit. Aufgrund strenger Schweizer Datenschutzbestimmungen und vollständiger Transparenz genießt Proton VPN besonderes Vertrauen.

Shopping-Event mit Tradition

Der Black Friday stammt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten. Er findet stets am Freitag nach Thanksgiving statt – einem nationalen Feiertag, der traditionell am vierten Donnerstag im November gefeiert wird. Dieser Tag markiert den Beginn eines verlängerten Familienwochenendes und gleichzeitig den offiziellen Auftakt der vorweihnachtlichen Einkaufssaison.

Während Verbraucher das ganze Jahr über bei einzelnen Aktionen wie dem Amazon Prime Day, den Aliexpress Choice Days oder dem Singles Day sparen können, stellt der Black Friday ein händlerübergreifendes Event dar. Grundsätzlich kann jedes Geschäft den Black Friday als Anlass für Sonderangebote nutzen – und die meisten tun dies auch. Für Konsumenten ergibt sich daraus ein doppelter Vorteil: Da zahlreiche Händler ihre Preise rund um den Black Friday senken, entsteht ein intensiver Wettbewerb und erhöhter Preisdruck. Die Geschäfte müssen durch besonders günstige Angebote um die Gunst der Kunden werben. Verbraucher profitieren folglich von potenziell hohen Rabatten und können die günstige Gelegenheit für frühzeitige Weihnachtseinkäufe nutzen.

Aktuelle Top-Angebote

Echo Dot (5. Generation) Smarter Lautsprecher

Kompakter Alexa-Lautsprecher mit überarbeitetem Sound, smarter Steuerung und integrierten Datenschutzfunktionen. Ideal für Musik, Alltag und Smart-Home-Einsätze. Rabatt laut Amazon: 54 Prozent

29,99 Euro

Amazon Fire TV Stick 4K Max (neueste Gen.)

Amazons schnellster Streaming-Stick mit Wi-Fi 6E, Ambient-TV-Features und verdoppeltem Speicher – für besonders flüssiges 4K-Streaming. Rabatt laut Amazon: 45 Prozent

43,99 Euro

Fire TV 4K Select

4K-Ultra-HD-Streaming mit Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos – optimal für Netflix, Prime Video und weitere Plattformen. Rabatt laut Amazon: 45 Prozent

29,99 Euro

Amazon Kindle Colorsoft eBook-Reader 16 GB

Hochauflösendes 7-Zoll-Farbdisplay, flexible Farbtemperatur, lange Akkulaufzeit und wasserfest konstruiert – für ein besonders angenehmes Leseerlebnis. Rabatt laut Amazon: 33 Prozent

174,99 Euro

Samsung Galaxy Buds3 Pro ANC-Kopfhörer

Premium-In-Ears mit adaptivem Noise Cancelling, KI-Features, räumlichem 360-Audio und sehr bequemem Sitz. Rabatt laut Amazon: 48 Prozent

129,00 Euro

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse

Große Heißluftfritteuse mit 9,5 Litern und zwei separaten Garbereichen. Dank Sync-Funktion werden unterschiedliche Speisen gleichzeitig fertig. Rabatt laut Amazon: 46 Prozent

129,99 Euro

Oral-B iO Series 3 Plus Edition

Testsieger bei Stiftung Warentest (12/2024). Mit Andruckkontrolle, drei Reinigungsmodi und drei Bürstenaufsätzen. Rabatt laut Amazon: 50 Prozent

69,89 Euro

OOONO CO-Driver NO2 Gefahrenwarner

Warnt zuverlässig per Licht- und Tonsignal vor Gefahrenstellen und Blitzern. Aktiviert sich automatisch, funktioniert ohne Abo und unterstützt CarPlay. Rabatt laut Amazon: 37 Prozent

49,95 Euro

Soundcore Space One Over-Ear-Kopfhörer

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Adaptives Noise Cancelling, bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit mit ANC und LDAC für Hi-Res-Audio. Rabatt laut Amazon: 31 Prozent

69,00 Euro

Microsoft 365 Family (12+3 Monate)

Jahresabo für bis zu sechs Personen – inklusive Word, Excel, PowerPoint und je 1 TB OneDrive-Speicher. Rabatt laut Amazon: 23 Prozent

98,99 Euro

Dreame L10s Ultra Gen 3 Saugroboter

Extrem starke 25.000 Pa Saugkraft, ausfahrbarer Mopp und Bürste, smarte Navigation plus vollautomatische Reinigungsstation. Rabatt laut Amazon: 28 Prozent

429,00 Euro

INIU Power Bank 5000mAh (für Apple Watch)

Handliche Mini-Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel und spezieller Ladefunktion für die Apple Watch – perfekt unterwegs. Rabatt laut Amazon: 36 Prozent

21,79 Euro

De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat

Bewährter Einstiegs-Vollautomat mit unkomplizierter Bedienung, Milchschaumdüse und herausnehmbarer Brühgruppe. Rabatt laut Amazon: 16 Prozent

239,99 Euro

Philips OneBlade 360 Face & Body

Rasierer und Trimmer mit flexibler 360-Grad-Klinge, verschiedenen Aufsätzen und USB-Ladung – für Gesicht und Körper geeignet. Rabatt laut Amazon: 42 Prozent

34,98 Euro

Mova E40 Ultra Saugroboter

Leistungsstarker Saugroboter mit 19.000 Pa, ausfahrendem Wischmopp für Kanten und All-in-One-Station inklusive Heißlufttrocknung. Rabatt laut Amazon: 24 Prozent

379,00 Euro

Adobe Creative Cloud Foto-Abo (1 Jahr)

Jahresabo mit Photoshop, Lightroom und 1 TB Cloud-Speicher – ideal für professionelle Foto- und Bildbearbeitung. Rabatt laut Amazon: 63 Prozent

103,99 Euro

Samsung Galaxy Watch8 Smartwatch 40 mm

Elegante Smartwatch mit Galaxy AI, umfassendem Fitness- und Schlaftracking sowie Coaching-Funktionen. Rabatt laut Amazon: 40 Prozent

229,00 Euro

COSORI Turbo Tower Pro Airfryer

Kompakter Tower-Airfryer mit 10,8 Litern Gesamtvolumen, zwei übereinanderliegenden Kammern und keramikbeschichteten Körben ohne Teflon. Rabatt laut Amazon: 19 Prozent

209,99 Euro

Beats Studio Pro Over-Ear-Kopfhörer

Over-Ear-Kopfhörer mit ANC, Transparenzmodus, personalisiertem 3D-Audio, langer 40-Stunden-Laufzeit und USB-C-Hi-Res-Audio. Rabatt laut Amazon: 53 Prozent

189,00 Euro

Amazon Basics AAA-Alkalibatterien 100 Stück

100 langlebige AAA-Batterien mit bis zu 10 Jahren Lagerfähigkeit – ideal für alltägliche Geräte und Zubehör. Rabatt laut Amazon: 15 Prozent

15,09 Euro

Apple Watch SE 3 (3. Generation)

Die aktuelle Watch SE (3. Gen.) in 44 mm kommt mit schnellerem Chip, überarbeitetem Design, Unfallerkennung und umfangreichen Fitnessfunktionen. Hier erhältlich in Mitternacht mit Sportarmband. Ideal als leichter Apple-Watch-Einstieg.

255 Euro

Apple AirPods Pro (2. Generation)

Die AirPods Pro (2. Gen.) mit USB-C bieten verbessertes Active Noise Cancelling, Adaptive Audio, MagSafe-Ladecase und personalisiertes 3D-Audio. Eines der beliebtesten Apple-Zubehörteile – erhältlich bei MediaMarkt.

184,95 Euro

Apple iPhone 17 256 GB

Das neue iPhone 17 setzt auf verbesserten A-Prozessor, optimierte Kamera, helleres Display und modernes Design. Hier in Weiß mit 256 GB Speicher – direkt bei Cyberport erhältlich.

922 Euro

Apple MacBook Air 13

Ultraleichtes 13-Zoll-MacBook Air mit langer Akkulaufzeit, leisem Lüfterlos-Design und 256 GB SSD. Ideal für Alltag, Studium oder mobiles Arbeiten.

916,99 Euro

Apple iPad 11 (2025)

Das neue 11-Zoll-iPad 2025 mit A16-Chip, 128 GB Speicher und modernisiertem Design. Hochwertiges Allround-Tablet für Streaming, Gaming oder Uni – aktuell bei eBay, in Gelb und Pink verfügbar. Mit Gutscheincode POWEREBAY9 zusätzlich reduzierbar.

295,75 Euro

Apple iPhone 16 Pro Max (1000 GB)

Leistungsstarkes Apple iPhone 16 Pro Max mit 6,9-Zoll Display, 1000 GB Speicher und 48-MP Kamera für maximale Performance. Rabatt laut Shop: 7 Prozent

1.279,99 Euro

Apple iPhone 14 (128 GB)

Kompaktes Apple iPhone 14 mit 6,1-Zoll Display, starkem Chip und 128 GB Speicher. Ideal für Alltag und Multimedia. Rabatt laut Shop: 29 Prozent

869,99 Euro

Apple AirPods Pro (2. Gen.) mit USB-C

Apple AirPods Pro 2 mit USB-C, aktivem Noise Cancelling, Transparenzmodus und MagSafe-Case für erstklassigen Sound. Rabatt laut Shop: 13 Prozent

199,99 Euro

Dyson V10 Absolute Akkusauger

Leistungsstarker Dyson V10 Absolute mit 525 Watt, flexibler Hand- und Stielnutzung und beutelloser Reinigung für maximale Effizienz. Rabatt laut Shop: 30 Prozent

349,00 Euro

Jockenhöfer Boxspringbett Carla

Boxspringbett Carla mit optionalen Bettkästen, wählbarem Topper, 4 Zierkissen und 65 cm Komforthöhe. Hochwertige Qualität. Rabatt laut Shop: 50 Prozent

799,99 Euro

Forte Drehtürenschrank Mokkaris

Moderner Drehtürenschrank Mokkaris: zeitloses Design, viel Stauraum, robuste Metallkleiderstange und pflegeleichte Oberfläche. Rabatt laut Shop: 66 Prozent

194,99 Euro

LG OLED65B57LA – 65 Zoll 4K OLED Smart TV

Erleben Sie atemberaubende Bildqualität mit dem 65 Zoll LG OLED65B57LA. Dank selbstleuchtender Pixel, 4K-Auflösung und Dolby Vision genießen Sie intensiven Kontrast und brillante Farben beim Streamen und Gaming. Rabatt laut Shop: 64 Prozent

999 Euro

JBL PartyBox Stage 320 – Tragbarer Partylautsprecher mit Rollen

Mit der JBL PartyBox Stage 320 wird jede Feier zum Highlight! Satter JBL Original Pro Sound, dynamische Lichteffekte und bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit sorgen für Partyspaß überall – sogar mobil mit Rollen. Rabatt laut Shop: 33 Prozent

399 Euro

Dreame X50 Ultra Complete Black – Saugroboter mit Absaugstation

Der Dreame X50 Ultra Complete Black kombiniert starke 12.000 Pa Saugleistung mit präziser AI-Navigation, rotierender Wischfunktion und automatischer Reinigung in der Dockingstation für ein smartes Reinigungserlebnis. Rabatt laut Shop: 29 Prozent

899 Euro

Motorola Moto G86 5G – 256 GB, Spellbound Dual SIM

Das Motorola Moto G86 5G bietet starke Performance, 256 GB Speicher, 120 Hz pOLED-Display und 50 MP Kamera mit OIS – ideal für schnelles Arbeiten, Streaming und Fotografie unterwegs. Rabatt laut Shop: 33 Prozent

199 Euro

Dyson V12 Detect Slim Absolute (HEPA)

Handlicher, leistungsstarker Akkustaubsauger mit komfortabler Ein-Tasten-Steuerung. Direktangebot von Dyson mit 250 Euro Preisnachlass.

399,00 Euro

Dyson V15 Detect Absolute (Gold)

Topmodell mit Laser zur Sichtbarmachung von Staub und besonders hoher Saugkraft. Direkt bei Dyson 300 Euro günstiger.

499,00 Euro

Dyson Airwrap Origin

Beliebter Multi-Styler für schonende Locken und Wellen ohne extreme Hitze. Derzeit verfügbar zu reduzierten Preisen in verschiedenen Farbausführungen – jetzt direkt bei Dyson bestellen.