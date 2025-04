Tödlicher Urlaub: Mann erstickt vor Restaurantgästen

Ein gemütliches Essen auf Mallorca endet in einer Tragödie: Ein 63-Jähriger verschluckt sich an einem Fleischstück und stirbt trotz sofortiger Hilfeversuche.

In einem Restaurant auf Mallorca kam es zu einem tragischen Zwischenfall, als ein 63-jähriger Mann an einem Stück Fleisch erstickte und trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen verstarb. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag während eines Restaurantbesuchs, bei dem der Mann in Begleitung einer weiteren Person war.

Anwesende Gäste bemerkten, dass der 63-Jährige plötzlich keine Luft mehr bekam und offensichtlich etwas verschluckt hatte. Die Situation verschärfte sich dramatisch, als der Mann infolge der Atemnot einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitt.

Erfolglose Rettungsversuche

Obwohl umgehend versucht wurde, das Fleischstück aus seinen Atemwegen zu entfernen, blieben sämtliche Bemühungen erfolglos. Auch die alarmierten Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr reanimieren.

Die spanischen Behörden haben inzwischen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um die genauen Umstände des tödlichen Vorfalls zu klären.

Kein Einzelfall auf der Insel

Erst kürzlich ereignete sich ein ähnlicher Fall an der Playa de Palma, wo ein 72-jähriger Mann beim Steakessen einen Herz- und Atemstillstand erlitt. Im Gegensatz zum aktuellen Vorfall konnte dieser Patient durch rechtzeitige medizinische Intervention gerettet werden und wird derzeit auf der Intensivstation behandelt.

Erstickungsunfälle häufiger als gedacht

Erstickungsunfälle während des Essens zählen zu den häufigsten tödlichen Unfällen im Alltag. Das Österreichische Kuratorium für Verkehrssicherheit dokumentierte in den letzten fünf Jahren mehr als 300 tödliche Erstickungsfälle in Österreich, wobei etwa ein Drittel auf verschluckte Nahrungsmittel zurückzuführen ist.

Besonders gefährdet sind ältere Menschen sowie Personen, die hastig essen oder beim Essen abgelenkt sind. In Notsituationen kann der Heimlich-Griff lebensrettend sein – diese Technik sollte jedoch nur von geschulten Personen durchgeführt werden, da bei falscher Anwendung Verletzungsrisiken bestehen. Bei bereits bewusstlosen Personen ist stattdessen sofort mit der Herzdruckmassage zu beginnen.