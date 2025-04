Rapid in der Krise: So sieht Kulovits‘ Rettungsplan aus

Rapid findet auch unter Kulovits nicht aus der Krise. Das torlose Remis gegen Blau-Weiß Linz am Sonntag hält die Hütteldorfer zwar weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz, der zur Teilnahme am Europacup-Play-off berechtigt – allerdings nur mit hauchdünnem Vorsprung von einem Punkt auf die Oberösterreicher. Der Interimscoach konnte in seinem ersten Spiel die monatelange Verunsicherung nicht aus den Köpfen seiner Spieler vertreiben.

Die Grün-Weißen stecken in einem besorgniserregenden Formtief. Die Bilanz der letzten 15 Ligaspiele spricht Bände: neun Niederlagen, drei Unentschieden und magere drei Siege. Dabei war Rapid mit Meisterschaftsambitionen ins Frühjahr gestartet – die erste Krone seit 2008 schien in Reichweite. Mittlerweile sind die Ziele deutlich bescheidener geworden.

Kulovits‘ Trainingsplan

Die nun anstehende spielfreie Woche – die erste längere Pause seit Mitte Februar abseits der Länderspielunterbrechung – will Kulovits intensiv nutzen. „Die Strukturen im Ballbesitz werden wir beibehalten. Was auf jeden Fall geändert werden muss, sind Sachen wie das Blockverhalten“, erläuterte der ehemalige Nationalspieler seine taktischen Vorstellungen.

Der neue Mann an der Seitenlinie hat weitere Schwerpunkte identifiziert: „Wir müssen mehr Spieler in den gegnerischen Sechzehner bekommen. Und wir müssen im Gegenpressing noch gieriger werden. Wenn wir das besser hinbekommen, werden wir relativ schnell zum Erfolg zurückkommen“, zeigte sich Kulovits überzeugt.

Die taktischen Anpassungen sind dringend notwendig, denn in den letzten zehn Bundesligaspielen erzielte Rapid durchschnittlich weniger als ein Tor pro Partie. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Robert Klauß setzt Kulovits vor allem auf strukturelle Veränderungen im Defensivverhalten – erkennbar durch ein kompakteres Blockverhalten und ein gezielter ausgerichtetes Gegenpressing.

Für zusätzlichen Frust sorgte der Platzverweis von Kapitän Guido Burgstaller. Kulovits bewertete die Entscheidung von Schiedsrichter Markus Hameter als „etwas kleinlich. Es hat keine Schlagbewegung stattgefunden.“ Der Unparteiische konterte im Sky-Interview knapp: „Theatralik befreit von der Tat nicht.“

Linzer Europacup-Chance

Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner sah den Platzverweis hingegen als gerechtfertigt an, haderte aber mit einer anderen Schiedsrichterentscheidung: „Das aberkannte Tor muss man so hinnehmen, weil es regeltechnisch in Ordnung ist, aber ich kenne viele Situationen, wo das nicht gepfiffen wird, und das ärgert mich.“

Trotz des Ärgers überwog bei den Linzern die Zufriedenheit. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich der Aufsteiger in der Meistergruppe als ernstzunehmender Gegner etabliert. Sogar die erstmalige Europacup-Teilnahme in der Vereinsgeschichte liegt im Bereich des Möglichen. Für das Play-off müssen die Oberösterreicher in den verbleibenden vier Runden lediglich einen Punkt auf Rapid aufholen.

Bei Punktegleichheit entscheidet das direkte Duell – und das spricht mit drei Siegen und einem Remis klar für Blau-Weiß. Auf die Linzer warten noch Heimspiele gegen den WAC und Sturm Graz sowie Auswärtspartien bei der Austria und Red Bull Salzburg.

Rapid könnte damit zum Zünglein an der Waage im Titelkampf werden, während die eigenen Meisterschaftsträume längst ausgeträumt sind. Die Gründe für den dramatischen Formsturz liegen dabei auf der Hand: Während Klauß zu Saisonbeginn mit Offensivdrang und mutigem Pressing Erfolge verzeichnete, ließen sowohl Intensität als auch Kreativität im Frühjahr stark nach – was sich in der enttäuschenden Punkteausbeute und der wiederkehrenden Ideenlosigkeit im letzten Drittel des Spielfelds widerspiegelt.