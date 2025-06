Tödliches Drama auf Spielplatz: Ast erschlägt Familienvater (39)

Ein 39-jähriger Vater wurde auf einem Spielplatz in Heidelberg tödlich verletzt, als ein Ast vor den Augen seiner Familie auf ihn herabstürzte. Der Mann war gerade mit einem seiner beiden Kinder beschäftigt, als das Unglück geschah, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Das Kind blieb bei dem Vorfall unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Zu den Details des herabfallenden Astes – etwa dessen Größe, Gewicht oder Baumart – konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Auch ob der Ast möglicherweise morsch war, blieb vorerst ungeklärt.

⇢ Unbekannte entfernen Kanaldeckel – Mutter stürzt mit Baby in offenen Schacht



Betreuung der Familie

Die Ehefrau des Verunglückten erlitt nach dem tragischen Ereignis am Samstag einen Schock und wurde von Seelsorgern betreut. Mehrere Augenzeugen bestätigten den Unfallhergang. Die genaue Ursache für das Abbrechen des Astes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen wurden.

Der betroffene Spielplatz bleibt vorsorglich bis Montag für die Öffentlichkeit gesperrt.

📍 Ort des Geschehens

Sicherheitskontrollen auf Spielplätzen

In Deutschland sind regelmäßige Kontrollen der Bäume auf öffentlichen Flächen vorgeschrieben. Experten empfehlen, dass Bäume in öffentlichen Bereichen, insbesondere auf Spielplätzen, mindestens einmal jährlich auf ihren Zustand überprüft werden sollten. In vielen Kommunen werden jedoch häufigere Kontrollen während der Vegetationsperiode durchgeführt, um Gefahren frühzeitig zu erkennen.

Für die Sicherheit von Spielplätzen sind in der Regel die jeweiligen Kommunen oder Städte verantwortlich. Sie müssen sowohl die Spielgeräte als auch den Baumbestand regelmäßig kontrollieren lassen. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen kann es in seltenen Fällen zu unvorhersehbaren Ereignissen kommen – besonders bei extremen Wetterbedingungen oder wenn Schäden an Bäumen äußerlich nicht erkennbar sind.

Die Polizei wird im Zuge der Ermittlungen auch prüfen, ob die vorgeschriebenen Kontrollen ordnungsgemäß durchgeführt wurden und ob der Unfall möglicherweise hätte verhindert werden können.