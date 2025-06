Siebenjährige steckte in Kaugummiautomaten fest

Im Zillertal sorgte am Samstagabend ein ungewöhnlicher Notfall für Aufregung. Eine Siebenjährige aus Deutschland steckte gegen 21.20 Uhr in Stumm im Tiroler Bezirk Schwaz ihre Hand in den Ausgabeschacht eines Kaugummiautomaten – und kam nicht mehr heraus.

Nachdem die Mutter vergeblich versucht hatte, ihre Tochter aus der misslichen Lage zu befreien, alarmierte sie die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Stumm rückte an und stand vor einer kniffligen Aufgabe: Um die eingeklemmte Hand des Mädchens zu befreien, mussten die Helfer den Automaten komplett demontieren.

Leichte Verletzungen

Das Kind erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Schwaz gebracht, wo es ambulant versorgt werden konnte.

Laut Polizeimeldungen aus Tirol kommen solche Unfälle mit Automaten zwar selten vor, ereignen sich aber dennoch immer wieder. Die Feuerwehr Stumm musste den Kaugummiautomaten vollständig zerstören, um die Hand des Mädchens zu befreien – ein Hinweis auf die potenzielle Gefährlichkeit solcher Alltagsgegenstände.

Die Polizei Tirol empfiehlt Eltern, Kinder auf die Gefahren beim Hantieren mit Automaten aufmerksam zu machen und sie dabei nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Besonders die Ausgabeschächte und beweglichen Teile der Automaten können ein erhebliches Verletzungsrisiko darstellen. Im aktuellen Fall konnte durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden.

