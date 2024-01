Toiletten-Explosion bei Dunkin‘ Donuts: Kunde fordert Schadensersatz

Bist du jemals mit dem Gedanken auf die Toilette gegangen, dass diese explodieren könnte? Einem Mann in Florida ist genau das passiert. In einer Filiale von Dunkin‘ Donuts in Winter Park, erlebte Paul Kerouac eine böse Überraschung, als das WC explodierte und ihn „schwer verletzte“. Jetzt verklagt er die Kaffeekette auf Schadensersatz.

Der Vorfall ereignete sich bereits im Januar 2022, doch erst jetzt zieht Kerouac vor Gericht. Er fordert mehr als 100.000 US-Dollar (etwa 92.000 Euro) Schadensersatz für das, was er als „schwere und langfristige Verletzungen“ bezeichnet.

Problem war bekannt

Nach der Explosion war ich mit menschlichen Fäkalien, Urin und Trümmern bedeckt“, schildert Kerouac die Szenerie des Unfalls. Suchend nach Hilfe wandte er sich an die Mitarbeiter und den Geschäftsführer der Filiale. Ein Angestellter gestand ihm, dass sie sich des „Problems mit der Toilette“ bewusst waren. Es hatte bereits vorherige Vorfälle gegeben.

Die Klage, die Kerouac beim Staatsgericht in Orlando eingereicht hat, enthält eine erschütternde Aussage: „Als unmittelbare Folge des Verstoßes der Beklagten gegen ihre Pflichten gegenüber dem Kläger, der sich rechtmäßig auf dem Gelände der Beklagten aufhielt, wurde der Kläger unwissentlich Opfer der Toilettenexplosion. Er erlitt Schäden, einschließlich Verletzungen und seelischer und geistiger Qualen.“ „Kerouac benötigte seit dem Vorfall im Januar 2022 psychische Betreuung und Beratung“, heißt es in der Klage.

Rechtsstreit wegen heißem Kaffee

Dies ist nicht der erste Rechtsstreit, den die Kette in diesem Jahr erlebt. Eine ältere Frau erhielt eine Entschädigung von 3 Millionen Dollar, nachdem sie sich 2021 mit heißem Kaffee von Dunkin‘ Donuts verbrüht hatte. Der Unfall ereignete sich an einem Drive-thru-Fenster einer Filiale in Georgia. Die Frau musste nach schweren Verbrennungen zweiten und dritten Grades Hauttransplantationen und eine lange Rehabilitationsphase durchlaufen.