Trägheit und Entfremdung: „Rodne igre“ im Theater Spektakel

Am 09. und 23. Mai 2023 haben Sie jeweils um 19:30 Uhr die Möglichkeit, das von Ena Pavlovic adaptierte Theaterstück „Rodne igre“ im Theater Spektakel zu erleben. Der Eintrittspreis basiert auf Spenden. KOSMO wünscht viel Spaß.

Das Stück „Rodne igre“, inszeniert und adaptiert von Ena Pavlovic, weist auf die Problematik der Stellung und Rolle der Kunst in einer Gesellschaft hin, die Antikultur propagiert. Es setzt sich kritisch mit der Trägheit und Entfremdung grundlegender gesellschaftlicher Faktoren auf globaler sowie familiären Ebene auseinander. Basierend auf den Motiven des Werkes „Familiengeschichten“ von Biljana Srbljanović.

Theater BREZA

So war das Theater BREZA von Anfang an als Bühnenkunstplattform in der BKS-Sprache konzipiert, erklärt Anja Lazic Akaratovic, künstlerische Leiterin des Theater BREZA. „Als Ena Pavlovic, diplomierte Schauspielerin und Bühnenkünstlerin mit langjähriger Erfahrung, nach ihrem Umzug nach Wien mit der Idee eines gesellschaftskritischen Stücks auf mich zukam war ich sofort interessiert und offen für eine Zusammenarbeit. Sie bereicherte das Theatar Breza-Kollektiv mit ihrer Energie, ihrem Wissen und für unser Ensemble mit einem neuen und anderen Umgang mit dem Schauspieler und dem Text. Viele von uns helfen auf unterschiedliche Weise mit die Realisierung des Stücks „Rodne igre“. Wir sind schon sehr gespannt.„

Besetzung

Zina Serdarevic

Milos Jovic

Diba Agic

Sahin Sivsic

Ines Gvozdar

Assistenz: Anja Lazic Akaratovic

Kostümdesign: Irma Imamovic

Produktion: Teatar Breza 2023

TICKETS Reservieren Sie Ihre Ticket per E-Mail unter teatarbreza@gmail.com. Als Eintrittspreis wird eine freiwillige Spenden erbeten. 09. und 23. Mai 2023

19:30 Uhr

Spektakel / Hamburgerstrasse 14 / 1050 Wien