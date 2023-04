Burgenländische Judo-Kämpferin wählt Kroatien als Trainingsland

Julia Sommer kann sich momentan als beste Judo-Kämpferin im Burgenland bezeichnen lassen. Nun will sie weitere sportliche Herausforderungen in Kroatien finden.

Die erfolgreiche Judo-Kämpferin Julia Sommer hat entschieden, in Kroatien ein Trainingslager zu absolvieren. Das Land ist für viele Sportler ein beliebtes Reiseziel, da es eine vielseitige Landschaft und Kultur bietet. Auch für Sommer ist Kroatien ideal, da sich die 22-Jährige dort gezielt auf internationale Bewerbe vorbereiten kann.

Judo in Split

Für Sommer ist das Training in Kroatien eine Chance, ihre Leistung weiter zu steigern. Besonders in einem renommierten Judoklub in Split kann sie sich optimal auf ihre Kämpfe vorbereiten. Die Auswahl an Trainingspartnern ist in Kroatien größer als in ihrer Heimat, was ihr ermöglicht, sich besser zu messen und ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Grand Prix in Linz

Bisher hat Sommer – die in Rudersdorf lebt – bereits erste Erfolge verbuchen können. Ihr bisher bestes internationales Ergebnis hat sie beim Europacup in Dubrovnik erzielt. Doch das ist ihr noch nicht genug: ihr Ziel für dieses Jahr ist es, bei einem europäischen Bewerb eine Medaille zu gewinnen. Durch das intensive Training in Kroatien fühlt sie sich auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen.

Der Grand Prix in Linz, an dem sie in einem Monat teilnehmen wird, ist für sie der erste Höhepunkt des Jahres und eine Chance, ihre Fortschritte unter Beweis zu stellen.