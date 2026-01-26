Tränen bei Dragana Mirkovic – Enkelin stiehlt allen die Show

Dragana Mirkovic verbrachte erstmals Urlaub mit ihrer kleinen Enkelin Ksenija, die mittlerweile zum absoluten Mittelpunkt im Leben der beliebten Sängerin geworden ist. Die 58-Jährige feierte ihren Geburtstag in idyllischer Bergkulisse und nutzte die Gelegenheit, um ihrer Familie öffentlich zu danken.

„Danke für einen weiteren wunderbaren Geburtstag an meine Liebsten Marko, Manuela, Melani, Ksenija“, schrieb die Künstlerin in einem emotionalen Instagram-Post. „Ich habe keine Worte, um mich zu bedanken. Wundervolle Erinnerungen!“, schwärmte Mirkovic von den gemeinsamen Momenten.

Bergidyll genießen

Die Sängerin genoss die malerische Berglandschaft Österreichs in bester Gesellschaft. In ihrem Social-Media-Beitrag bedankte sie sich herzlich bei ihrer Familie für die liebevoll organisierte Feier und die unvergesslichen Augenblicke.

Besondere Geschenke

Besonders begeistert zeigte sich Dragana über ein personalisiertes Geschenk: Sie präsentierte stolz ein niedliches Kleidchen und eine Decke mit den eingestickten Initialen ihrer Enkelin K. B. Die Freude darüber war so groß, dass sie die Details sofort mit ihren Followern teilte. „Danke für so ein wunderbares Geschenk“, kommentierte der Musikstar und markierte den Absender des besonderen Präsents.

Dass ihre Enkelin ihr alles bedeutet, hatte die Sängerin bereits zuvor durchblicken lassen. So kündigte Mirkovic erst kürzlich an, ihre kleine Ksenija „maximal verwöhnen“ zu wollen.