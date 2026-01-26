Putins Patenkind feiert dekadent – Russland kocht vor Wut

Die prunkvolle Party einer russischen Modekette im französischen Nobelskiort Courchevel hat in der Heimat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Während in Russland die Kluft zwischen Arm und Reich wächst, feierte die Luxuskette Rendez-Vous ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem viertägigen Fest, bei dem keine Kosten gescheut wurden: Champagner in Strömen, Austern und ausgelassene Stimmung bis hin zu Tänzen auf Tischen.

Die Gesamtkosten werden auf rund 30 Millionen Rubel (etwa 336.000 Euro) geschätzt, wobei allein ein Abendessen angeblich eine Million Rubel (etwa 11.000 Euro) verschlungen haben soll, wie The Times berichtet.

Die Reaktionen in Russland fielen umgehend und heftig aus – besonders brisant, da Putin selbst zuvor Prominente für ihre Feiern während des Krieges gerügt hatte, weil dies die Opfer russischer Soldaten entwerte. Zum Luxusprogramm der Courchevel-Sause gehörten offenbar private Hubschrauberflüge für mehrere tausend Euro, Veuve Clicquot Champagner zu 650 Euro pro Flasche und Mahlzeiten im exklusiven La Folie Douce für 1.130 Euro pro Kopf. Die Kommentatorin Bozena Rinska fand deutliche Worte: „Das ist nicht bloß ein Marketing-Fehltritt… Das ist ein lautes ‚Fickt euch!'“ Sie betonte, dass Courchevel, schon vor dem Krieg ein Hotspot der russischen Elite, nun zum „Symbol für Sanktionsumgehung und zur Schau gestellte Privilegien“ verkommen sei.

Prominente Gästeliste

Unter den Gästen befand sich auch Ksenia Sobchak (44), TV-Star und Medienunternehmerin, die als Putins Patenkind gilt und deren verstorbener Vater Anatolij als politischer Mentor des russischen Präsidenten bekannt war. Auch die Schauspielerin Elizaveta Bazikina (25) war dabei. Beide teilten in sozialen Medien Fotos aus Luxusrestaurants. „Wunderschöne Aussicht, köstliches Essen, Ästhetik in jedem Detail“, schwärmte Bazikina und scherzte nebenbei über eine Hüftprellung beim Skifahren.

Die Gästeliste las sich wie ein Who’s who der russischen Prominenz: Neben Sobchak waren die Influencerin Oksana Samojlova (37) mit ihren 17 Millionen Instagram-Followern, Supermodel Lena Perminova (38) mit ihrem ukrainischen Freund Taras Romanov (29) sowie der Promi-Stylist und Moderator des russischen Staatssenders Erster Kanal, Alexander Rogov (44), geladen.

Die Social-Media-Stars inszenierten sich tagsüber auf den verschneiten Pisten beim Ski- und Snowboardfahren, während sie abends an einem Gala-Dinner teilnahmen, für das eigens ein roter Teppich im Schnee ausgerollt wurde. Vergnügungsstätten wie die Après-Ski-Bar La Folie Douce und das Meeresfrüchte-Restaurant Chalet de l’Écailler standen auf dem Programm. Laut dem kriegsbefürwortenden konservativen Medium Cargrad TV logierten die Gäste in einem Luxushotel, in dem eine Übernachtung mindestens 8.600 Euro kostet.

Heftige Kritik

PR-Expertin Milena Dorohina erklärte den Unmut der russischen Bevölkerung mit dem „protzigen Luxus, der völlig ausblendet, dass gerade Krieg herrscht“. Ihrer Einschätzung nach verärgere die Rendez-Vous-Veranstaltung „sowohl Kriegsbefürworter – weil die Prominenten Delikatessen schlemmen, während junge Männer an der Front sterben – als auch Kriegsgegner… Hier ist einer Kampagne gelungen, was selten vorkommt: Sie stößt wirklich alle ab.“

In den kriegsbefürwortenden Z-Kanälen entlud sich blanke Wut, und der Fernsehsender REN TV – Teil der Mediengruppe unter Leitung von Alina Kabajewa (42), Putins mutmaßlicher Partnerin – zitierte den Musikproduzenten Sergej Dvorcov: „Während unsere Jungs kämpfen und ihr Leben für uns opfern, vergnügen sich unsere Stars im Luxus. Ihr Fehler ist diese Zurschaustellung von Reichtum… mitten in Zeiten der Pest.“

Es tauchten zudem Videoaufnahmen auf, in denen angeblich Kämpfer aus der Ukraine wütende Botschaften an die feiernden Prominenten richteten. „Ihr stolziert mit eurem Stil herum, während wir Blut vergießen“, lautete eine der Anklagen. Der Duma-Abgeordnete Vitalij Milonov verglich die Feierlichkeiten mit „Teufelswerk“ und rief zum Boykott der Marke Rendez-Vous auf.

Auch aus den eigenen Reihen kam scharfe Kritik: Mitarbeiter und Kunden des Unternehmens beschwerten sich, dass ihre Boni gekürzt würden, während das Management Millionen im Ausland verprasst.

„Widerlich! Das Geld wäre bei den Jungs an der Front besser aufgehoben“, lautete ein typischer Kommentar. Selbst das Modemagazin Tatler’s Heroine verspottete den Event als „Paradebeispiel, wie man sich den Hass aller zuzieht“. Ein Nutzer kommentierte: „Sie dominieren Europa, demütigen es… während dem einfachen Volk Sparsamkeit gepredigt wird.“ Ein anderer ergänzte: „Das sind keine Russen, das sind Parasiten. Lasst sie doch im Westen. Und schließt die Türen von innen. Mit ihrem beschlagnahmten Vermögen könnte man den Krieg jahrelang finanzieren.“

Die Marketingdirektorin von Rendez-Vous, Alina Mijeva, verteidigte die umstrittene Werbereise. Sie bestätigte, dass trotz westlicher Sanktionen auch Privatflüge nach Paris und Genf zum Programm gehörten, und fügte hinzu, dass das Unternehmen ähnliche Reisen ebenso in die Region Krasnodar organisiere – die sich in unmittelbarer Nähe zum Kriegsgebiet befindet.