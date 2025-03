Tragisch: Bus überrollt junge Kroatin in Salzburg

In Salzburg wurde heute Nachmittag eine 18-jährige Frau beim Einsteigen in einen Bus von dem Fahrzeug erfasst und überrollt. Sie stolperte und geriet unter den Bus, wobei sie verletzt wurde.

Am Donnerstag ereignete sich am Nachmittag ein tragischer Unfall an der Haltestelle Mirabellplatz im Stadtgebiet von Salzburg. Eine 18-jährige Kroatin, die gerade dabei war, in einen Linienbus einzusteigen, verlor aus bisher unbekannten Gründen das Gleichgewicht. „Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die junge Frau, prallte mit dem Hinterkopf gegen den einfahrenden O-Bus, wobei sie mit dem Unterkörper unter das Fahrzeug geriet“, informierte die Polizei Salzburg.

Notärztliche Versorgung

Der rechte Hinterreifen des O-Busses erfasste die 18-Jährige im Beckenbereich. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Ein durchgeführter Alkomattest beim Busfahrer ergab keine Hinweise auf Alkoholkonsum. „Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen“, heißt es seitens der Polizei.