Tragischer Unfall am Bahnhof: Railjet reißt 46-Jährigem Bein ab

Am Dienstagnachmittag wurde die beschauliche Routine am Bahnhof Vöcklabruck in Oberösterreich durch einen grauenhaften Unfall unterbrochen. Ein 46-jähriger Mann, der gerade auf seinen Zug wartete, geriet plötzlich in eine lebensbedrohliche Situation.

Berichten zufolge verlor der Mann das Gleichgewicht und fiel zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt auf die Gleise. Unzwar als ein Railjet-Zug mit hoher Geschwindigkeit nahte. Dabei stand er am Bahnsteig 2 des Bahnhofes Vöcklabruck. Der Zug erfasste den 46-Jährigen, wodurch dieser tragischerweise seinen linken Unterschenkel verlor.

Unverzügliche Hilfeleistung

Das Ereignis löste sofort eine Welle der Hilfsbereitschaft unter den Passanten aus, unter denen sich glücklicherweise auch drei Ärzte befanden. Sie leisteten dem Schwerstverletzten umgehend Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. So konnte der Verletzte rasch ins Krankenhaus Vöcklabruck transportiert werden. Die Expertise und Schnelligkeit der Ersthelfer spielten zweifellos eine entscheidende Rolle bei der Versorgung des Verunfallten.

Die genauen Umstände, die zu dem Sturz des Mannes führten, sind zum aktuellen Zeitpunkt noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert.

Quelle: LPD OÖ