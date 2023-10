Tragischer Unfall in Oetz: 28-jähriger Arbeiter stirbt unter Lkw-Ladefläche

In der Gemeinde Oetz im Ötztal wurde die Stille am Donnerstagmittag durch ein tragisches Unglück unterbrochen: Ein 28-jähriger Arbeiter wurde von der Ladefläche eines Lkw getroffen und konnte trotz rascher Rettungsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden.

Gegen Mittag war der junge Mann alleine an der Arbeit, als er unter der rund vier Tonnen schweren Ladefläche eines Lkw begraben wurde. Die genauen Umstände, die zu diesem Unglück führten, sind noch unklar. „Der Arbeiter führte Arbeiten an der Lkw-Ladefläche durch, als diese aus bislang unbekannter Ursache auf ihn stürzte“, so ein Polizeisprecher.

Schnelle Reaktion, doch jede Hilfe kam zu spät

Als der Firmeninhaber gegen 12:30 Uhr auf das Firmengelände kam, entdeckte er die tragische Szene und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Oetz war schnell zur Stelle und konnte mit einem Gabelstapler die Ladefläche anheben, um den Mann zu bergen. Trotz der schnellen Reaktion und dem beherzten Einsatz der Rettungskräfte konnte der Notarzt nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen.

Untersuchungen laufen

Neben der Polizei und der Feuerwehr waren auch die Rettung und ein Mitarbeiter des Arbeitsinspektorates Tirol vor Ort. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Ursache für dieses tragische Unglück zu klären“, betont ein Sprecher der Polizei.

Dieser tragische Vorfall hat die Gemeinde Oetz tief getroffen und lässt viele Fragen offen.