Trauer beim FC Bayern: Torwart-Familie verliert sechsjährigen Sohn

Mitten im Profifußball trifft eine Familie der schwerste Schicksalsschlag. Bayern-Keeper Sven Ulreich und seine Frau Lisa trauern um ihren Sohn Len.

Mit tiefer Betroffenheit gab Bayern-Keeper Sven Ulreich gemeinsam mit seiner Frau Lisa den Tod ihres Sohnes Len bekannt. „In tiefer Trauer möchten wir heute mitteilen, dass unser Sohn Len vor wenigen Wochen nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist“, veröffentlichte das Paar in einer bewegenden Botschaft auf Instagram. In ihrem gemeinsamen Statement baten sie ausdrücklich um Rücksichtnahme und Respekt vor ihrer Privatsphäre.

Das Ehepaar erklärte zudem die schwierige Entscheidung, mit dieser privaten Nachricht an die Öffentlichkeit zu gehen: „Die Entscheidung dies nun öffentlich zu machen, fällt uns unendlich schwer – ist jedoch für uns als Familie ein wichtiger Schritt, um in unserem Umfeld und auch in der Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen. Gemeinsam mit unserer Tochter versuchen wir nun, Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückzufinden“. Ihre Tochter Malia ist neun Jahre alt.

Die Familie richtete besondere Dankesworte an ihr persönliches Umfeld und den Rekordmeister: „Unsere Familien, Freunde und den FC Bayern München für die Diskretion und große Unterstützung in den vergangenen Monaten ~ das bedeutet uns sehr viel.“ Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war Ulreichs wiederholtes Fehlen im Kader der vergangenen Saison auf die schwere Erkrankung seines Sohnes zurückzuführen. Der FC Bayern kommunizierte diese Ausfälle stets diskret als „private Gründe“ und zeigte sich während der schweren Zeit besonders unterstützend gegenüber der Familie.

⇢ 70 Millionen für 28-Jährigen – Bayern schnappt sich Liverpools Sturm-Juwel



Vertragsverlängerung beim FCB

Der 35-jährige Schlussmann unterschrieb erst kürzlich eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister bis 2026. Sportvorstand Max Eberl würdigte den Torhüter bei dieser Gelegenheit: „Sven Ulreich ist die Verlässlichkeit in Person: Er hält, was er verspricht – im wahrsten Wortsinn“, und fügte hinzu: „Charaktere wie er tun jedem Team gut. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn eine weitere Saison bei uns haben.“

Erfolgreiche Karriere

Der Torwart wechselte 2015 vom VfB Stuttgart nach München. Nach einem einjährigen Intermezzo beim Hamburger SV in der Saison 2020/21 kehrte er zu den Münchnern zurück. Als loyaler Vertreter von Kapitän Manuel Neuer absolvierte Ulreich bislang 103 Pflichtspiele für den FCB. Seine Trophäensammlung umfasst neun Meisterschaften, drei DFB-Pokalsiege sowie den Champions-League-Triumph 2020.