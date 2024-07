Trotz hoher Lebensqualität bleibt Österreich bei Freundlichkeit Schlusslicht

Während die hohe österreichische Lebensqualität international Lob erhält, stößt die Herzlichkeit der Einheimischen auf Kritik. Dies ergibt eine Umfrage von „Expat Insider“, die Österreich in Sachen „lokaler Freundlichkeit“ ans Schlusslicht setzt.

Im Gesamtranking über die Lebensbedingungen von Expats (Personen, die außerhalb ihres Heimatlandes leben) belegt Österreich den 24. Rang unter 53 bewerteten Ländern. Das ergab eine Umfrage unter 12.500 Teilnehmenden. Besondere Anerkennung findet die Lebensqualität, in der die Alpenrepublik mit einem beeindruckenden zweiten Platz glänzt. Seit 2014 zählt Österreich konstant zu den führenden zehn Nationen in dieser Kategorie, mit herausragenden Bewertungen in den Bereichen „Reisen & Verkehr“, „Umwelt & Klima“, „Gesundheitswesen“ und „Sicherheit“.

Sprachbarrieren

Allerdings ist nicht alles perfekt. Die Integration in die österreichische Gemeinschaft stellt sich für viele als schwierig dar, was in einem Ranking auf Platz 49 seinen Ausdruck findet. Ähnlich enttäuschend ist die Positionierung in Bezug auf die Gelegenheiten, lokal Freundschaften zu schließen. Hierfür erreicht Österreich lediglich Rang 42. Eine Mehrheit von 57 Prozent der Befragten empfindet es als herausfordernd, vor Ort Kontakte zu knüpfen, verglichen mit einem weltweiten Durchschnitt von 41 Prozent.

Freundlichkeit der Einheimischen

Zur Frage der Freundlichkeit der Einheimischen äußern 41 Prozent der Expats eine wahrgenommene Zurückhaltung. Dies fällt im Vergleich zu einem internationalen Mittelwert von 20 Prozent auf. Ferner äußern 31 Prozent der in Österreich Ansässigen, sich unwillkommen zu fühlen und Schwierigkeiten bei der Anpassung an die lokale Kultur zu haben, was deutlich über den weltweiten Durchschnittswerten von 17 bzw. 21 Prozent liegt.

Verständigung

Die Verständigung stellt ebenso eine große Herausforderung dar. Obgleich in Österreich Deutsch gesprochen wird, berichten 36 Prozent der Expats von Schwierigkeiten, ohne Deutschkenntnisse im Land zu leben; international sagen dies 33 Prozent. Das Erlernen der Sprache empfinden beinahe zwei Drittel als schwierig, ein signifikanter Unterschied zum globalen Mittelwert von 40 Prozent.