KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Stalking

Trotz Verurteilung: Stalker lässt Olympiasiegerin nicht in Ruhe

Trotz Verurteilung: Stalker lässt Olympiasiegerin nicht in Ruhe
Foto: epa/FILIP SINGER
2 Min. Lesezeit |

Olympiasiegerin Frida Karlsson kämpft nicht nur auf der Loipe – ein Stalker lässt ihr trotz Verurteilung keine Ruhe.

Ein dunkles Kapitel aus ihrer Vergangenheit holt Frida Karlsson erneut ein. Ein 64-jähriger Mann, der die schwedische Langlauf-Olympiasiegerin über Jahre hinweg gestalkt hatte, soll trotz eines bestehenden Kontaktverbots abermals versucht haben, mit ihr in Verbindung zu treten. Im April 2025 war er vom Bezirksgericht Ångermanland zu einer bedingten Freiheitsstrafe sowie zu 40.000 schwedischen Kronen Schadenersatz verurteilt worden.

Davor hatte er Karlsson mit Nachrichten und Anrufen regelrecht überhäuft – mehr als 200 Mal soll er sie kontaktiert haben, auf seinem Mobiltelefon wurden darüber hinaus über 7.000 Fotos der Athletin sichergestellt.

Erneute Anklage

Wie das Portal Expressen berichtet, soll der 64-Jährige inzwischen jedoch erneut telefonisch, per SMS sowie über Instagram Kontakt zur 27-Jährigen gesucht haben. Die Polizei wurde daraufhin wieder eingeschaltet. Von Einsicht zeigt der Mann offenbar keine Spur: „Ich wüsste nicht, dass gegen mich ein Kontaktverbot verhängt wurde“, wird er zitiert. Gegen ihn wird nun erneut Anklage erhoben, die Gerichtsverhandlung ist für den Spätherbst angesetzt.

Für Karlsson bedeutet die Situation eine erhebliche psychische Belastung. „Sie schlägt sich tapfer. Sie hat vor allem Angst vor dem Verfahren, da unser Rechtsweg unglaublich kompliziert ist“, erklärt ihre Mutter. Dabei verlief die jüngste Zeit für die Schwedin sowohl sportlich als auch privat äußerst positiv: Im Februar holte sie zweimal Olympia-Gold, und erst kürzlich machte sie ihre Beziehung mit dem Schauspieler Simon Lööf öffentlich.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Eskalation
Teheran nimmt Europa ins Visier – Raketen sollen bis Bulgarien reichen
| Hundeattacke
Sekunden der Unachtsamkeit: Familienhund beißt Baby in den Kopf
| Stalking
Trotz Verurteilung: Stalker lässt Olympiasiegerin nicht in Ruhe
| Gleichstellungsklage
WC-Gebühr nur für Frauen: Wienerin geht vor Gericht
| Gesundheitstourismus
„Mein Zahnarzt ist unten“: Warum viele mit neuen Zähnen vom Balkan zurückkommen
MEHR AKTUELLE NEWS