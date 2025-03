Trump braucht dringend Eier aus Europa

Ein neuer Vogelgrippe-Ausbruch in den USA sorgt für leere Regale und hohe Eierpreise. Europa könnte helfen, doch Exporthürden bremsen die Hilfe.

In den USA sorgt ein neuer Ausbruch der Vogelgrippe für eine erhebliche Knappheit an Eiern. Diese Entwicklung hat zu leeren Supermarktregalen und drastisch gestiegenen Preisen geführt. Um die Versorgung zu sichern, haben die USA europäische Länder wie Dänemark und Schweden um Unterstützung gebeten.

Europäische Unterstützung

Vertreter der dänischen Eierindustrie, Jørgen Nyberg Larsen, bestätigte Anfragen aus den USA an Dänemark, Finnland, die Niederlande und Schweden. Trotz der angespannten Beziehungen zu Dänemark aufgrund von Donald Trumps Grönland-Plänen, sind die USA auf europäische Hilfe angewiesen. Der schwedische Eierlieferant Kronägg, vertreten durch Markus Lindström, äußerte Zweifel an der Machbarkeit von Exporten aufgrund von Exportbestimmungen und logistischen Herausforderungen.

Dänemarks Agrarminister Jacob Jensen betonte die Abhängigkeit der USA vom europäischen Handel, während die Türkei laut CNN bereit ist, ihre Exporte zu intensivieren. Die Vogelgrippe, insbesondere das H5N1-Virus, hat in den USA viele Legehennen betroffen, was zu deren Keulung führte.

Deutsche Perspektive

Der Bundesverband Ei in Deutschland hat bereits kleine Mengen an Eiern in die USA exportiert, jedoch ist unklar, ob weitere Lieferungen geplant sind. Hans-Peter Goldnick vom Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft versichert, dass in Deutschland keine Knappheit herrscht, da die tägliche Produktion von 44 Millionen Eiern durch 15 Millionen aus den Niederlanden ergänzt wird. Trotz der stabilen Versorgung warnt er vor Panikkäufen, die zu Engpässen führen könnten.

Donald Trump plant weiterhin, die EU mit hohen Zöllen zu belasten.

Häme im Netz

In den sozialen Medien sorgt die ungewöhnliche Anfrage für Aufregung:

・“Putin hat eure Eier, wissen wir“, schreibt eine X-Nutzerin.

・“Ich schlage vor, den Eier-Export, in die USA, mit 200 Prozent zu besteuern“, amüsiert sich ein X-Nutzer.

・„Gerade Dänemark zu bitten, Eier zu liefern, ist ja dreist. Und wenn sie nicht genug liefern, ist das dann der Grund, sich aus Rache Grönland zu schnappen?“

・“Vielleicht könnte die Ukraine den USA gegen Sicherheitsgarantien das geben, was sie derzeit am dringendsten brauchen. EIER“, meint ein X-Nutzer.