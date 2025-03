Trump ist extrem wütend auf Putin

Obwohl Trump betonte, dass Putin wisse, wie wütend er sei, erklärte er, dass seine Wut schnell verfliegen würde, wenn Putin das Richtige täte, da er eine gute Beziehung zu ihm habe.

Russische Ölimporte und internationale Reaktionen

Nach der russischen Invasion in die Ukraine hatte der damalige Präsident Joe Biden den Import von russischem Öl in die USA verboten, was zu einem drastischen Rückgang der Importe führte. Laut der US-Energieinformationsbehörde wurden 2023 nur 10.000 Barrel russisches Öl importiert. Dieses Öl wird in Drittländern zu Kraftstoffen verarbeitet, die weltweit, auch in den USA und Europa, verkauft werden. Während die Europäische Union ein Embargo gegen russisches Öl verhängt hat, beziehen einige Länder weiterhin Öl über Pipelines. Länder wie die Türkei, China und Indien haben ihre Importe von russischem Rohöl hingegen deutlich erhöht.

Trumps Ankündigung steht im Gegensatz zu Signalen einer möglichen Annäherung zwischen Russland und den USA. Das Weiße Haus hatte Bereitschaft gezeigt, Sanktionen gegen Moskau im Austausch für einen Waffenstillstand im Schwarzen Meer zu lockern. Europäische Länder reagierten jedoch ablehnend auf die Vorstellung, russische fossile Brennstoffe ohne dauerhaften Frieden in der Ukraine wieder zu kaufen.

