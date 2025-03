Tragödie in Gaza: Zehn Kinder unter den Opfern der Angriffe

Israels Luftangriffe auf Gaza fordern zahlreiche Opfer, darunter viele Kinder. Trotz der Gewalt versammeln sich Palästinenser zum Eid-Gebet.

Mindestens 20 Palästinenser, darunter zehn Kinder, sind bei einer Reihe von israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen ums Leben gekommen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Die Angriffe, die auf Wohnhäuser, Zeltlager und zivile Fahrzeuge in Gaza-Stadt, Jabalia im Norden und Khan Younis im Süden abzielten, führten auch zu zahlreichen Verletzungen.

Besonders tragisch war ein Angriff auf ein Wohnhaus in Bani Suheila, östlich von Khan Younis, sowie auf ein Zelt für vertriebene Familien in Kizan Raswan, südlich des Stadtzentrums. Hierbei starben 17 Menschen, darunter acht Kinder. Auch das Gebiet Abasan al-Kabira, östlich von Khan Younis, wurde von israelischen Panzern und Artillerie angegriffen.

In Gaza-Stadt kam ein Palästinenser ums Leben, als israelische Kampfflugzeuge drei zivile Fahrzeuge im Viertel Tuffah attackierten, wobei weitere Personen verletzt wurden. Zwei junge Mädchen verloren im nördlichen Gazastreifen ihr Leben, als das Wohnhaus der Familie Maqbel im Gebiet Jurn in Jabalia bombardiert wurde, was ebenfalls zu mehreren Verletzten führte.

Trotz der fortwährenden Angriffe versammelten sich Hunderttausende Palästinenser in Gaza zum Eid-Gebet und feierten das Ramadanfest in den Ruinen zerstörter Moscheen, Notunterkünften und auf den Trümmern ihrer Häuser.

Neue Offensive

Die israelische Armee hatte am 18. März eine neue Serie von Luftangriffen auf Gaza eingeleitet, bei denen mehr als 920 Menschen getötet und über 2.000 verletzt wurden.

Diese Offensive brach das bestehende Waffenstillstands- und Gefangenenaustauschabkommen.