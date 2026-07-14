Trump kündigt Rede an die Nation an – aber schweigt über Thema

Trump meldet sich zu Wort – zur Primetime, ohne Thema, ohne Vorwarnung. Was er der Nation zu sagen hat, bleibt bis zuletzt sein Geheimnis.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, sich in einer Rede an die Nation an die amerikanische Bevölkerung zu wenden. Die Ansprache ist für Freitag um 3 Uhr MEZ geplant – das entspricht Donnerstagabend um 21 Uhr an der US-Ostküste. Trump selbst gab die Ankündigung über sein soziales Netzwerk Truth Social bekannt.

Weder ein konkretes Thema noch eine offizielle Begründung für die Rede wurden dabei genannt. Der gewählte Sendezeitpunkt fällt auf einen der meistgesehenen TV-Slots im amerikanischen Fernsehen.

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Nationales Gewicht

Eine Rede an die Nation gilt als eines der gewichtigsten Mittel, das einem US-Präsidenten zur Verfügung steht. Üblicherweise greift ein Präsident auf dieses Format zurück, wenn weitreichende Entscheidungen kommuniziert werden sollen oder ein Ereignis von nationaler Tragweite eingetreten ist.

Ob Trump die Gelegenheit nutzen wird, um zum Iran-Konflikt Stellung zu nehmen, ist derzeit noch offen. Das Thema beschäftigt die amerikanische Politik seit Monaten und hat zuletzt wieder deutlich an Brisanz gewonnen.

Trumps zweite Amtszeit

Es ist nicht das erste Mal in Trumps zweiter Amtszeit, die im Jänner 2025 begonnen hat, dass der Präsident das Volk auf diese Weise direkt adressiert. Bereits im Dezember wandte er sich in einer vergleichbaren Ansprache an die Öffentlichkeit und verteidigte dabei seinen wirtschaftspolitischen Kurs – zu einem Zeitpunkt, als der innenpolitische Druck auf ihn erheblich war.