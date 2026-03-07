Trump plant Iran-Krieg für 6 Wochen – Pentagon bereitet sich auf Monate vor

Vier bis sechs Wochen – so lautet die offizielle Planung. Doch intern rechnet das US-Militär längst mit einem anderen Szenario.

Das Weiße Haus geht im Konflikt mit dem Iran mittlerweile von einer Kriegsdauer von vier bis sechs Wochen aus. Das erklärte Regierungssprecherin Karoline Leavitt am gestrigen Tag. „Und wir sind auf dem besten Weg, diese Ziele zu erreichen.“ Eine diplomatische Lösung schloss US-Präsident Donald Trump kategorisch aus. Auf seiner Plattform Truth Social stellte er klar, dass es keine Einigung geben werde, außer einer „bedingungslosen Kapitulation„.

Kriegsziele der USA

Zu den erklärten Kriegszielen der USA zählen laut früheren Angaben die Zerstörung der iranischen Marine sowie die Beseitigung der Bedrohung durch Raketen und Atomwaffen. Das Pentagon hat in diesem Zusammenhang mehrfach betont, auch auf einen längeren Kriegsverlauf vorbereitet zu sein. „Wir haben keinen Mangel an Munition“, erklärte Verteidigungsminister Pete Hegseth. Die vorhandenen Bestände an offensiven wie defensiven Waffensystemen erlaubten es, die laufende Kampagne „so lange aufrechtzuerhalten, wie es nötig ist“.

Längerer Kriegsverlauf

Wie das Portal Politico berichtet, trifft das US-Regionalkommando für den Nahen Osten, bekannt als Centcom (US-Militärkommando Nahost), bereits Vorbereitungen für einen deutlich ausgedehnteren Kriegsverlauf. Angestrebt werde demnach die Unterstützung von Operationen gegen den Iran für einen Zeitraum von mindestens 100 Tagen, möglicherweise sogar bis in den September hinein.

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran begann am Samstag, dem 28. Februar 2026, mit koordinierten Luftangriffen auf Ziele im Iran. Seit Beginn des Konflikts hat die US-Regierung ihre Einschätzung zur voraussichtlichen Dauer bereits mehrfach revidiert.