Tschicks & Alkohol: Darum sind sie auf Partys so beliebt!

Wer kennt das nicht? Einige Gläser Wein oder Bier stimulieren nicht nur die Geselligkeit, sondern wecken manchmal auch unerwartet den Appetit auf eine Zigarette. Dieser spontane Bedarf bei Partygängern ist kein Zufall – er wurzelt in den komplexen Mechanismen unseres Gehirns.

Alkohol wirkt als sozialer Schmierstoff, indem er unsere Nervenzellen beeinflusst – er entspannt uns und senkt zugleich unsere Hemmschwelle. Gute Absichten, wie etwa der Verzicht auf Tabak, verschwinden unter Alkoholeinfluss. Nikotin und Alkohol haben ein faszinierendes Zusammenspiel: Beide fördern die Ausschüttung von Dopamin, dem Botenstoff für Belohnung und Wohlbefinden. Ein Bier zu viel und die Zigarette danach können schnell zu einem Verhaltensmuster werden.

Wechselspiel mit Folgen

Nikotin wirkt Müdigkeit entgegen, kann beruhigen oder sogar Kreislaufprobleme begünstigen. Wo Alkohol fließt und Zigarettenrauch aufsteigt, erhöht der Gruppendruck die Wahrscheinlichkeit, mitzurauchen, insbesondere wenn man früher geraucht hat oder Gelegenheitsraucher ist. Forscher der University of Pennsylvania stellten indes fest, dass die Kombination von Alkohol und Rauchen die Dopaminproduktion bremsen kann, was paradoxerweise das Verlangen nach mehr steigert und in einen Teufelskreis münden kann.

Alkohol und Zigaretten sind mehr als nur eine ungesunde Kombination, die auf Partys gerne praktiziert wird. Es ist ein raffiniertes Netzwerk aus Biochemie, sozialer Interaktion und psychologischer Neigung, das unser Verhalten lenkt. Wenn man Alkohol zu sich nimmt, wirken Zigaretten fast magnetisch anziehend. Die Erkenntnis darüber, was in unserem Gehirn passiert, schärft das Bewusstsein für diese unbewussten Abläufe.

Ende mit Mehrwert

Angesichts der gesundheitlichen Risiken und der zunehmenden Belastung für den Geldbeutel – die Preise für Tabakwaren sollen laut WHO und DKFZ steigen – gewinnt der Ausstieg an Attraktivität. Was geschieht jedoch nach dem Rauchstopp? Die Lunge erholt sich, das Krebsrisiko sinkt, und der Körper dankt es Ihnen mit mehr Energie und einem längeren Leben. Jeder Moment ohne Zigarette ist ein Gewinn für Ihre Gesundheit.