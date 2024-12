Tsunami-Alarm: Mega-Erdbeben vor Kalifornien (VIDEOS)

Vor der Küste des US-Bundesstaats Kalifornien hat sich ein schweres Erdbeben ereignet, das eine Tsunami-Warnung zur Folge hatte. Laut den Berichten der US-Behörden erreichte das Beben eine Stärke von sieben auf der Richterskala und trat in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern unter dem Meeresboden im Pazifik auf.

Tsunami-Warnung für die Pazifikküste

Das Epizentrum befand sich rund hundert Kilometer vom Küstenort Ferndale entfernt. Infolge des Bebens wurde eine Tsunami-Warnung für Teile der Pazifikküste nördlich von San Francisco bis hinauf zur Grenze von Oregon ausgegeben. Diese Maßnahmen wurden getroffen, um sicherzustellen, dass die Bewohner der betroffenen Küstenregionen gut vorbereitet sind und eventuell notwendigen Evakuierungen rechtzeitig durchgeführt werden können.

Die Katastrophenschutz-Kampagne „Listos“ zeigte sich alarmiert: „Wenn Sie sich nach einem Erdbeben in Küstennähe befinden, müssen Sie möglicherweise evakuieren, sobald das Beben aufhört.“

Überwachung und Vorsichtsmaßnahmen

Von den Behörden in San Francisco hieß es: „Eine Serie von gewaltigen Wellen und starken Strömungen kann auf die Küsten in Ihrer Nähe treffen. Sie sind in Gefahr. Halten Sie sich von den Küstengewässern fern. Begeben Sie sich jetzt auf höheres Gelände oder ins Landesinnere.“

Derzeit überwachen Sicherheitskräfte und Katastrophenschutzbehörden die Situation genau, um im Falle eines nahenden Tsunamis schnell reagieren zu können. Trotz der bisher geäußerten Bedenken steht noch nicht fest, ob wirklich ein Tsunami die Küstenregionen erreichen wird. Die Behörden sind jedoch bemüht, die Bevölkerung über alle Entwicklungen zeitnah zu informieren und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu gewährleisten.