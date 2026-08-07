Über 1 Kilometer hoch – Saudi-Arabiens Mega-Turm wächst wieder

Ein Turm, der alle Rekorde brechen soll – und eine Geschichte voller Rückschläge, Korruption und Stillstand hinter sich hat.

Mit einer geplanten Höhe von mehr als 1.000 Metern soll der Jeddah Tower in Saudi-Arabien künftig als höchstes Gebäude der Welt gelten. Das Projekt hat nun einen bedeutenden Zwischenstand erreicht: Rund die Hälfte der Bauarbeiten ist abgeschlossen. Aktuell misst der Turm 430 Meter – bis zur endgültigen Höhe fehlen noch etwa 570 Meter.

Den Titel des weltweit höchsten Gebäudes hält derzeit der Burj Khalifa in Dubai mit 828 Metern.

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Technische Herausforderungen

Für die Nutzungsplanung zeichnet das amerikanische Architekturbüro Adrian Smith + Gordon Gill verantwortlich: Die unteren Etagen sind für Büroflächen vorgesehen, die oberen Stockwerke sollen Wohnraum bieten, während in den mittleren Bereichen ein Luxushotel mit rund 200 Zimmern entstehen soll. Die außergewöhnliche Bauhöhe stellt die beteiligten Ingenieure vor erhebliche technische Probleme.

Bauleiter Thornton Tomasetti zufolge mussten unter anderem Lösungen für die in großer Höhe deutlich gestiegenen Windlasten entwickelt werden. Auch die Standfestigkeit des Turms erforderte besondere Maßnahmen: Das Fundament stützt sich auf 270 Bohrpfähle, die bis zu 105 Meter tief in den Untergrund reichen.

Verzögerungen und Stillstand

Die veranschlagten Baukosten belaufen sich auf rund 1,9 Milliarden US-Dollar. Ursprünglich war eine Fertigstellung bereits Ende 2016 vorgesehen – als die Arbeiten am 1. April 2013 aufgenommen wurden, hinkte das Projekt dem ursprünglichen Zeitplan jedoch bereits mehrere Jahre hinterher.

Ende 2017 wurden sowohl der Eigentümer der Kingdom Holding Company, der rund 33 Prozent des Wolkenkratzers hält, als auch der Vorsitzende der Saudi Binladin Group, die mit einem Anteil von rund 17 Prozent zugleich Hauptauftragnehmer war, im Rahmen einer Korruptionskampagne festgenommen. Obwohl die Bauarbeiten zunächst weiterliefen, kam das Projekt 2018 zum Stillstand. Im Feber desselben Jahres ging man noch von einer Fertigstellung im Jahr 2020 aus. Erst 2024 wurden die Arbeiten schließlich wieder aufgenommen.

Während andere saudische Großprojekte wie The Line oder Mukaab erhebliche Rückschläge erlitten haben, macht der Jeddah Tower trotz langjähriger Skepsis vieler Beobachter weiter Fortschritte. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll der Turm mindestens 157 Stockwerke umfassen – das entspricht nahezu der vierfachen Höhe des Donauturms in Wien-Donaustadt, dem höchsten Bauwerk Österreichs.

Derzeit verfügt das Gebäude bereits über 107 Stockwerke.