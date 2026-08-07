Wien: Ex soll Frau mit Messer und Hammer bedroht haben

Eine Anzeige, ein Messer, ein Hammer – und eine Frau, die endlich den Schritt zur Polizei wagte. Die Festnahme folgte noch am selben Tag.

Ein 29-jähriger Mann wurde in Gerasdorf bei Wien festgenommen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Brigittenau nahmen ihn gemeinsam mit örtlichen Polizeikräften in Gewahrsam. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Eine Einvernahme des Verdächtigen steht noch aus, er befindet sich weiterhin in Haft. Seine Staatsangehörigkeit ist derzeit noch nicht geklärt.

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Anzeige am Praterstern

Vorausgegangen war eine Anzeige, die eine 25-jährige Frau am Donnerstagnachmittag auf der Polizeiinspektion Wien-Praterstern gegen ihren Ex-Partner erstattet hatte. Der Verdächtige soll sie im Verlauf ihrer über mehrere Jahre immer wieder unterbrochenen Beziehung bei wiederholten Auseinandersetzungen mehrfach bedroht, genötigt und sexuell missbraucht haben.

Noch am Tag der Anzeigenerstattung soll er die Frau mit einem Messer und einem Hammer bedroht und ihr mit dem Tod gedroht haben.