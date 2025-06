Überfall mit Schusswaffe: Polizei findet Drogen beim ausgeraubten Opfer

Maskierte Räuber schlagen nachts am Karmelitermarkt zu und erbeuten Kopfhörer und Kleingeld. Für eines der Opfer folgt nach dem Überfall eine weitere böse Überraschung.

Zwei Männer wurden in der Nacht zum Mittwoch Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls am Karmelitermarkt in der Leopoldstadt. Die 26 und 32 Jahre alten Männer erstatteten gegen 3.30 Uhr Anzeige bei der Polizeiinspektion Leopoldsgasse. Laut ihren Schilderungen hatten zwei maskierte Täter sie mit einer Schusswaffe bedroht und körperlich attackiert. Die Räuber erbeuteten Kopfhörer, eine Musikbox sowie einen geringen Bargeldbetrag im zweistelligen Bereich.

Der 32-Jährige trug leichte Gesichtsverletzungen davon. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter zunächst nicht gefasst werden. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den Verdächtigen um zwei Männer zwischen 20 und 25 Jahren in dunkler Kleidung und schwarzen Skimasken. Besonders auffällig: Einer der Täter soll etwa 1,90 Meter groß sein. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

⇢ Lern-Date endet im Spital: Bruder prügelt Mitschüler ins Krankenhaus



Drogen beim Opfer

Während der polizeilichen Befragung fiel den Beamten Marihuanageruch beim 26-jährigen Opfer auf. Bei der daraufhin durchgeführten Durchsuchung entdeckten die Polizisten ein Päckchen Marihuana sowie geriebene Pilze, bei denen es sich vermutlich um Suchtgift handelt.

Der Mann wurde daraufhin angezeigt.

📍 Ort des Geschehens