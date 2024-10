Überraschung bei FPÖ: Norbert Hofer räumt Platz im Parlament

Die FPÖ stellt sich mit einem prominenten Personalwechsel auf die Landtagswahl 2025 im Burgenland ein: Norbert Hofer, bislang Dritter Nationalratspräsident, wird als Spitzenkandidat der Freiheitlichen antreten. Diese Entscheidung wurde Donnerstagabend in Pinkafeld, Hofers Heimatstadt, nach einem Treffen des FPÖ-Landesparteivorstands bekannt gegeben.

Offizielle Ankündigung am Freitag

Bereits im Vorfeld kursierten Gerüchte, die durch eine angekündigte Pressemitteilung der FPÖ verstärkt wurden. Am Freitag um 10.30 Uhr soll Hofer im Landhaus in Eisenstadt offiziell als Spitzenkandidat präsentiert werden. Gemeinsam mit dem FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig wird er Hans Peter Doskozil (SPÖ), den aktuellen Landeshauptmann, herausfordern. Petschnig selbst wird vom Landtag in den Nationalrat wechseln, aber seine Funktion als Landesparteiobmann beibehalten.

Politische Implikationen

Mit Hofers Wechsel ins Burgenland ist es unwahrscheinlich, dass er erneut für das Amt des Nationalratspräsidenten kandidieren wird. Die Diskussionen über seine Nachfolge im Nationalrat haben bereits begonnen. Als potenzielle Kandidaten sind Volksanwalt Walter Rosenkranz und die Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst, die als Vertraute von FPÖ-Chef Herbert Kickl gilt, im Gespräch.

Die politischen Vorzeichen im Burgenland sind brisant: Bei der letzten Nationalratswahl erzielte die FPÖ dort 28,8 Prozent der Stimmen und führte damit knapp vor der ÖVP (28,6 Prozent) und der SPÖ (27,0 Prozent). Dies unterstreicht die Bedeutung der kommenden Landtagswahl für die Freiheitlichen. Mit Norbert Hofer als Spitzenkandidat zielt die FPÖ darauf ab, diese Erfolge fortzuführen und möglicherweise den Landeshauptmann-Posten zu erobern.