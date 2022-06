Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa sagte gestern, dass einige Waffen aus der Ukraine bereits nach Bosnien und Herzegowina geschmuggelt wurden.

“Die westlichen Länder ignorieren die Tatsache, dass Waffenlieferungen in die Ukraine sicherlich zu einer Ausweitung des Schwarzmarkts für Waffen in Westeuropa führen werden. Einige Waffen aus der Ukraine wurden bereits nach Bosnien und Herzegowina, Albanien und in den Kosovo geschmuggelt”, so Sacharowa.

Kein One-Way-Ticket

“Sie denken, dass die Waffenlieferungen ein One-Way-Ticket sind. Mit solchen Lieferungen wollen sie sich der veralteten Waffen entledigen. Sie vergessen jedoch, dass Waffenlieferungen in die Ukraine zur Ausweitung des Waffenschwarzmarktes führen werden, insbesondere in Westeuropa (und auf dem Balkan)”, sagte die Sprecherin des Außenministeriums.

Sacharowa betonte, dass die Behörden zu dieser Frage schweigen, aber Interpol soll schon alarmiert sein.