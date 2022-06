Mega-Konzert am Balkan: RAF Camora wird in seiner Lieblingsstadt performen!

Der Wiener Rapper RAF Camora feierte vergangenes Jahr sein überraschendes Comeback. Auf seiner “Gotham City”- Tour macht der West Wiener auch am Balkan einen Zwischenstopp.

Der Wiener Rapper RAF Camora hat die letzten Jahre wohl alles erreicht, was man im deutschsprachigen Sprachraum mit Hip Hop erreichen kann. Vergangenen Sommer kehrte RAF mit seinem neuen Album “Zukunft” zurück, auf dessen Songs er garantierte, noch lange zu bleiben.

Aufgewachsen in der Märzstraße und oft die Rolle von Fünfhaus in seiner Musik betonend, hat RAF Camora beschlossen auch am Balkan, Geschichte zu schreiben.

Belgrad – Lieblingsstadt

Dass die Wiener Balkansphäre in einigen seiner Songs und in seinem Leben eine Rolle spielt, hat RAF Camora immer wieder betont und auch in Songs festgehalten. Am Mittwoch hat er auf seiner Instagram-Seite sein Konzert in Serbien, besser gesagt in Belgrad bekannt gegeben. Außerdem schrieb er, dass die serbische Hauptstadt einer seiner Lieblingsstädte sei.

Auf der nächsten Seite könnt ihr sehen, wo RAF Camora in Belgrad sein Konzert halten wird!