Unerschütterliche Liebe: Die inspirierende Geschichte der Familie Heller

Als Sara und Kris Heller erfuhren, dass ihr ungeborenes Kind mit einer Gesichtsspalte zur Welt kommen würde, stand ihre Entscheidung fest: Sie würden ihr Kind lieben und unterstützen, egal was kommt. Trotz der Herausforderungen und Ratschläge zur Abtreibung, entschieden sie sich für das Leben ihres Kindes.

Das Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten-Syndrom, eine Bedingung, bei der bestimmte Gewebe sich nicht richtig bilden, kann bereits nach der 12. Schwangerschaftswoche im Ultraschall gesehen werden. Es ist mehr als nur eine ästhetische Beeinträchtigung – es kann es dem Baby erschweren zu essen, zu trinken, zu lachen und sogar zu atmen. Doch in den meisten Fällen kann dieses Problem erfolgreich operativ behoben werden, so dass diese Kinder ein völlig normales Leben führen können.

Sara und Kris Heller setzen ein Zeichen für Akzeptanz

Als Sara und Kris Heller die Diagnose erhielten, dass ihr ungeborenes Kind mit einer solchen Spalte zur Welt kommen würde, waren sie unerschütterlich. „Man sollte stolz auf sein Baby sein, egal unter welchen Umständen. Wir wollten zeigen, dass es möglich ist, das zu ändern, was der Ultraschall und die ersten Fotos meines Brodie gezeigt haben. Wir dachten, die Leute sollten sehen, dass es möglich ist, mit Gesichtsspalten umzugehen“, betonte Sara Heller.

Umgang mit negativen Reaktionen und Aufklärung

Trotz der Schwierigkeiten und der negativen Reaktionen einiger Menschen, teilten sie stolz Fotos ihres Sohnes Brodie in den sozialen Medien. Anstatt sich auf Konflikte einzulassen, entschied Sara, die Menschen aufzuklären. „Ich habe beschlossen, die Leute aufzuklären, anstatt sie anzugreifen und mich mit ihnen zu streiten, und das ist es, was ich auch will, dass Brodie tut, wenn er aufwächst. Ich möchte die Leute aufklären, ihnen das erklären, was sie nicht wissen, und für die Kinder sprechen, die noch keine Stimme haben“, sagte sie.

Glückliche Kindheit trotz Herausforderungen

Brodie ist heute 6 Jahre alt und hat trotz mehrerer Operationen eine glückliche Kindheit. Die Unterstützung, die die Familie Heller erhalten hat, war überwältigend. „Als Brodie geboren wurde, haben wir erkannt, wie viele Menschen das gleiche Problem hatten oder haben. Menschen aus dem ganzen Land und der Welt haben uns kontaktiert, uns gesagt, dass sie für uns beten und ihre Hilfe in allem angeboten, was wir brauchen“, schlossen die Hellers.