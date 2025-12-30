Ungarn baut aus: Neue Autobahn-Vignetten und 2.000 Kilometer Asphalt!

Ungarns Autobahnnetz wächst auf über 2.000 Kilometer – doch die Modernisierung bringt zunächst Baustellen mit sich. Der Vorverkauf für 2026 läuft bereits.

Ab 2026 wird das ungarische Autobahnnetz umfassend modernisiert und erweitert. Die Schnellstraßen sollen künftig eine Gesamtlänge von mehr als 2.000 Kilometern erreichen, wodurch Ungarn seine Position als zentraler Verkehrsknotenpunkt in Europa weiter festigt. Parallel dazu laufen an stark frequentierten Streckenabschnitten, insbesondere an der vielbefahrenen M1, umfangreiche Bau- und Sanierungsarbeiten. Die Autobahn M1 zwischen Budapest und Győr wird von derzeit zwei auf drei Fahrstreifen je Richtung ausgebaut. Zusätzlich zur Kapazitätserhöhung sind eine intelligente Verkehrssteuerung sowie modernisierte Rastanlagen geplant. Die Hauptbauphase ist für 2026 angesetzt, der Abschluss des Gesamtprojekts wird für 2028 bis 2029 erwartet. Diese Maßnahmen zielen langfristig auf eine Verbesserung des Verkehrsflusses ab, werden jedoch im Jahr 2026 noch zu Einschränkungen durch Baustellen führen.

Neue Vignetten-Optionen

Der Vorverkauf der elektronischen Autobahnvignetten für 2026 hat bereits begonnen. Autofahrer können ihre E-Vignette frühzeitig erwerben – ein Angebot, das besonders für Personen mit regelmäßigen Fahrten auf ungarischen Autobahnen relevant ist. Als Neuerung wird die regionale M1-Vignette eingeführt, die speziell für Pendler und häufige Nutzer im Bereich der stark frequentierten M1-Route konzipiert wurde. Sie stellt eine kostengünstigere Alternative zu mehreren Einzelvignetten dar.

Trotz Preisanpassungen bei den Grundtarifen bieten sich verschiedene Einsparmöglichkeiten. Neben der neu eingeführten regionalen Vignette kann in bestimmten Fällen auch der Kauf einer Jahresvignette anstelle mehrerer kurzfristiger Mautzahlungen wirtschaftlicher sein.

