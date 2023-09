Ungenutzt: 3,8 Millionen PCR-Tests werden versteigert

Die „Artichoke Biotech GmbH“, besser bekannt als die „COVID Fighters“, hat den Kampf gegen Corona auf einem anderen Schlachtfeld verloren: dem der Wirtschaft. Das in Göstling ansässige Unternehmen, das für die Abwicklung der Schultests in Nieder- und Oberösterreich verantwortlich war, hat Ende August Insolvenz angemeldet.

In den Zeiten der Pandemie waren die „COVID Fighters“ ein wichtiger Teil der Verteidigungslinie gegen das Virus. Sie waren verpflichtet, die Kapazitäten für bis zu 5 Millionen Testungen pro Woche zu liefern. Doch mit der Abnahme der Corona-Fälle und der daraus resultierenden geringeren Nachfrage nach Tests, musste das Unternehmen mit 52 Mitarbeitern den bitteren Gang zum Insolvenzgericht antreten.

2,1 Millionen Differenz

Die finanzielle Situation des Unternehmens ist ernst. Laut KSV1870 belaufen sich die Passiva auf 5,1 Millionen Euro. Die Aktiva werden auf etwa 3 Millionen Euro geschätzt, allerdings sind diese Zahlen umstritten. Geschäftsführer Boris Fahrnberger äußerte sich bedauernd zur Situation: „Der Masseverwalter hat übernommen, sehr schade, dass es so passiert ist“.

Online-Auktion

Doch das Ende der „COVID Fighters“ ist noch nicht das Ende der Geschichte. Am 28. September wird eine Online-Auktion auf aurena.at mit den Beständen des Unternehmens stattfinden. Unter den 1.778 Artikeln, die zur Versteigerung angeboten werden, befinden sich Laptops, Scanner und 3,8 Millionen PCR-Mundspültests. Ein aurena.at-Sprecher betonte: „Bei Zuschlag sind die Waren unbedingt abzuholen“.

Für Interessenten gibt es am Vortag der Auktion einen Besichtigungstermin in der Guntramsdorferstraße 105 in Mödling.

Die Uhr tickt auch für die Gläubiger des Unternehmens. Bis zum 17. Oktober haben sie die Möglichkeit, ihre Ansprüche geltend zu machen.