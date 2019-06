UnitCargo feierte 15-jährige Erfolgsgeschichte

Teile diesen Beitrag:







Vösendorf – Anlässlich des 15-jährigen Gründungsjubiläums feierte UnitCargo am 23.05.2019 im CrossFit Area 23 in Vösendorf die Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Über 100 prominente Gäste aus der Politik, Wirtschaft und Logistik – darunter auch das UnitCargo-Team – stießen gemeinsam auf den Firmenerfolg an. Das spannende Rahmenprogramm, bestehend aus einer athletischen Performance Competition und der österreichischen Swing-Band „The Rats are back“, sorgte für eine ausgelassene Atmosphäre. Getreu dem Motto „Thank you for building a better logistics world with us“.

Herr Ing. Bernd Winter, Chefredakteur der internationalen Wochenzeitung „Verkehr“, führte als Moderator durch den Abend. Der Präsident der Wirtschaftskammer, Herr DI Walter Ruck, und die Stadträtin und Vizebürgermeisterin, Frau Mag. Vassilakou, begrüßten die Gäste und hoben den Beitrag, den UnitCargo als Transportunternehmen in der Logistikwelt leistet, hervor. UnitCargo-CEO Mag. Davor Sertic knüpfte an die Vorredner an und verdeutlichte die Anfangsvision, die UnitCargo immer noch ein Wachstum beschert:

„Ich hatte Visionen, ich hatte Pläne, aber dass wir diesen Erfolg feiern, das war nicht planbar. Es war einfach die Leidenschaft von mir, meiner Mitarbeiter und des gesamten internationalen Teams. Mittlerweile sind wir 100 Mitarbeiter in sieben Ländern und machen 40 Millionen Euro Umsatz, heuer sogar Richtung 50 Millionen – das kann man nicht planen. Aber die Leidenschaft, die uns immer getrieben hat, die Professionalität und die Liebe zu diesem Beruf und zur Internationalität haben uns hierher gebracht. Weil wir eben an eine bessere Logistikwelt glauben.“

Neben den Unternehmenswerten legt UnitCargo viel Wert auf Sport. In diesem Sinne sorgten die CrossZone-Athleten mit ihrer Performance Competition für Unterhaltung. Musikalisch wurden die Gäste von der österreichischen Swing-Band „The Rats are back“ bis spät in die Nacht begleitet. Und zum Abschluss gab es passend zu „We are the Champions“ eine Schokoladentorte in Form eines UnitCargo-LKWs.

Über UnitCargo:

UnitCargo ist ein international agierendes Transportunternehmen, welches 2004 von Davor Sertic gegründet wurde. Mit dem Schwerpunkt auf LKW Komplett- und Teilladungen innerhalb des Korridors Skandinavien und Südosteuropa, werden jährlich über 40.000 Transporte durchgeführt. Neben dem Hauptsitz in Wien hat UnitCargo Niederlassungen in Polen, Slowakei, Bulgarien, Rumänien und Serbien.

