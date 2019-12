Unzählige Schutzengel: Pärchen überlebt Horrorcrash (VIDEO)

Gestern Abend kam es im Bezirk Wels-Land zu einem schweren Verkehrsunfall, den ein 30-Jähriger und dessen Freundin (31) wie durch ein Wunder überlebten.

Am Montag war der junge Mann mit seiner Partnerin am Beifahrersitz auf der Hallwang Gemeindestraße bei Eberstalzell unterwegs. Der Fahrer kam gegen 22:10 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, woraufhin der Audi direkt in einen Baum krachte. Die genaue Unfallsursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Feuerwehr barg eingeklemmtes Paar

Das Paar wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack geborgen werden. Die beiden Unfallopfer wurden noch vor Ort medizinisch versorgt, ehe sie mit schweren Verletzungen ins UKH Linz eingeliefert wurden.

Die Beiden hatten unglaubliches Glück, mit ihrem Leben davongekommen zu sein, da die Front des Pkws total zerstört wurde.

