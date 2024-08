Urlauber aufgepasst! Strandspaziergang endet mit Vergiftungssymptomen

In der sommerlichen Idylle eines griechischen Strandes erlebte kürzlich eine Familie einen unliebsamen Zwischenfall, der weitreichendes Interesse in der serbischen Öffentlichkeit weckte. Eine junge Urlauberin trat auf einen Weeverfisch, auch bekannt als „Drakena“ in Griechenland oder „Dragana“ entlang der Adriaküste.

Gefahr im Flachwasser

Der Weeverfisch, ein schüchterner Bewohner des Meeresbodens, führt eine versteckte Existenz, camoufliert durch seine sandfarbene Haut, wodurch er nur schwer zu erkennen ist. Mit einer maximalen Größe von etwa 10 cm scheint er kaum eine Bedrohung darzustellen. Doch seine verborgenen Waffen – scharfe Stacheln, die ein potentes Gift tragen – verleihen ihm eine unerwartete Gefahr. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt bei jüngeren Exemplaren, deren Gift als stärker gilt.

Ein Mitglied der Online-Community „Grčka info“ bringt es auf den Punkt: „Es ist kein Biss, sondern ein Stich! Direkt hinter dem Kopf befinden sich Rückenflossen mit vier prominenten Stacheln, von denen der zweite der gefährlichste ist.“

Erste Hilfe und Symptome nach dem Stich

Der unmittelbare Schmerz nach einem Stich ist intensiv und erreicht binnen einer halben Stunde seinen Höhepunkt. Die Betroffenen beschreiben ihn als kaum erträglich. Während die Vergiftungssymptome meist lokal begrenzt sind, können in einigen Fällen auch allgemeine Symptome wie verstärktes Schwitzen, Schwäche, Schwindelgefühle sowie Übelkeit und Erbrechen auftreten.

Eine umgehende medizinische Versorgung ist essentiell, um etwaige allergische Reaktionen oder eine notwendige Antibiotikabehandlung einzuleiten. Als erste Maßnahme wird empfohlen, die betroffene Stelle in warmem Wasser zu baden – so heiß, wie es toleriert wird, ohne Verbrennungen zu riskieren. Diese Maßnahme kann das Gift neutralisieren und den Schmerz lindern, wie auf Nikana.gr nachzulesen ist.