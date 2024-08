Femizid in Meidling: Ehemann am Berliner Flughafen festgenommen

Der Hauptverdächtige im Falle der tragischen Tötung einer 29-jährigen Frau aus Wien-Meidling wurde festgenommen. Der 31-jährige Ehemann der Verstorbenen, dessen Aufenthaltsort seit der Entdeckung des Opfers am vergangenen Donnerstag unbekannt war, wurde am Abend desselben Tages am Berliner Flughafen von den Behörden festgesetzt, wie die Wiener Polizei mitteilte.

Einsatz am Tatort

Nachdem besorgte Angehörige die Polizei kontaktiert hatten und von einem vorausgegangenen Streit zwischen dem Paar berichtet hatten, wuchs die Sorge um das Wohl der jungen Frau, die ursprünglich aus Afghanistan stammte und nicht mehr erreichbar war. Die Polizei reagierte prompt und verschaffte sich am Donnerstagmorgen um 9.20 Uhr Zutritt zu der verschlossenen Wohnung des Paares. Dort machten sie die schreckliche Entdeckung: Die Frau lag tot in ihrer Wohnung, mit zahlreichen Stichverletzungen im Brust- und Halsbereich.

Ermittlungen

Das Landeskriminalamt Wien leitete internationale Fahndungsmaßnahmen nach dem 31-Jährigen ein. Am Donnerstagabend nahmen deutsche Behörden den Tatverdächtigen am Flughafen Berlin fest. Die Staatsanwaltschaft Wien hat bereits die Auslieferung beantragt.

Die Festnahme des Ehemannes – Alex H. – stellt einen kritischen Moment in den laufenden Ermittlungen dar. Die Polizei stellt unterdessen weitere Untersuchungen an. Die genauen Umstände, die zu diesem tragischen Ereignis geführt haben, sind Gegenstand intensiver Nachforschungen.

Quelle: LPD Wien