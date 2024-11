Urlaubsflirt in Dubai endet in Haft wegen Kindesmissbrauch

Ein geplanter Familienurlaub in Dubai wurde für eine britische Familie aus London zum schmerzhaften Erlebnis. Der 18-jährige Sohn knüpfte während des Aufenthalts im Emirat Kontakte zu einer gleichaltrigen Londonerin, die jedoch erst 17 Jahre alt war. Inzwischen ist auch sie 18 Jahre alt, jedoch führten die Ereignisse zu dramatischen Folgen.

Geheim gehaltene Beziehung unter strenger Beobachtung

Die junge Frau verheimlichte die Beziehung aufgrund der strengen Einstellungen ihrer Familie. Der junge Mann erzählte der Menschenrechtsorganisation „Detained in Dubai“: „Wir mochten uns wirklich sehr, aber sie machte vor ihrer Familie ein Geheimnis daraus.“ Während seine Eltern von der Beziehung wussten, blieb es für ihre Familie verborgen. Aus diesem Grund trafen sich die beiden heimlich.

Nachdem die Mutter des Mädchens in London auf private Chats und Fotos gestoßen war, alarmierte sie die Polizei in Dubai. Folglich wurde der junge Brite ohne Vorwarnung in seinem Hotel festgenommen und verbrachte drei Tage in Haft. Während dieser Zeit durfte er keinen Kontakt zu seinen Eltern aufnehmen. Obwohl der außereheliche Sex für Touristen in Dubai kürzlich legalisiert wurde, gilt dies nur für Volljährige.

Bleibeverbot bringt finanzielle Belastung

Der Jugendliche ist mittlerweile nicht mehr in Haft, kann jedoch das Emirat nicht verlassen. Dies verursacht erhebliche finanzielle Kosten für seine Familie. „Meine Familie hat für diesen einmaligen Urlaub gespart und nun alle Ersparnisse aufgebraucht“, sagte er zu „Detained in Dubai“.

Die Menschenrechtsgruppe betont, dass das Rechtssystem trotz jüngster Reformen nach wie vor harte Strafen für Verstöße vorsieht, einschließlich bis zu zwanzig Jahre Haft. „Das ist nichts, was von Dubai verfolgt werden sollte“, erklärte Radha Stirling, Geschäftsführerin von „Detained in Dubai“, gegenüber „The Guardian“.