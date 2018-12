US-Botschaft spricht Terrorwarnung für Österreich aus

Die Botschaft der Vereinigten Staaten in Wien veröffentlichte eine österreichweite Sicherheitswarnung für US-Bürger.

Sowohl auf der offiziellen Botschaft als auch auf Twitter informierte die US-Botschaft, dass die Sicherheitsvorkehrungen in Österreich hoch bleiben würden: „Während der Ferienzeit sind die Sicherheitsmaßnahmen in Österreich aufgrund der anhaltenden Bedrohung durch transnationale terroristische Organisationen und Personen, die von extremistischer Ideologie in ganz Europa inspiriert sind, weiter verschärft.“

Lesen Sie auch: Kärnten: Kroatisches Paar (23 & 17) vercheckte 7,1 kg Heroin Mitte vergangenen Monats konnte die Polizei von Klagenfurt einen 23-jährigen Mann und dessen Lebensgefährtin (17) dingfest machen.

Geraten wird zu erhöhter Wachsamkeit in der Vorweihnachtszeit. Vor allem Weihnachtsfest, bzw. -märkte und große Menschenansammlungen sollen laut der US-Botschaft gemieden werden. Zudem wird den US-Bürgern in Österreich nahegelegt, sich über die derzeitige Situation in lokalen Medien zu informieren.

Notice to U.S. citizens in #Austria:

Security Alert: During holiday season security measures in Austria remain heightened.https://t.co/IY1FQBMJEg — U.S. Embassy Vienna (@usembvienna) 3. Dezember 2018

„Level 1-Land“

Trotz der ausgesprochenen Warnung befindet sich Österreich bei den Reiseempfehlungen der US-Botschaft im „Level 1“. Diese Kategorie wird für Länder verwendet, in welchen das geringste Sicherheitsrisiko besteht. Anders sieht es in Deutschland und Frankreich aus, die als „Level 2-Länder“ kategorisiert sind. Dort bestehe laut der US-Botschaft ein erhöhtes Risiko, die „normale Vorkehrungsmaßnahmen“ übersteigen.

Derzeit gibt es vonseiten österreichischer Behörden keine Sicherheitshinweise, die Terroranschläge anbelangen. Allerdings herrscht seit 2015 im Advent eine erhöhte Alarmbereitschaft innerhalb des Landes, weshalb auch Christkindlmärkte strenger überwacht werden.